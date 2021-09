¿Cómo ven las empresas el panorama para sus negocios?

En la convención anual que tenemos cada setiembre y que reunió a 800 ejecutivos de 300 empresas, el tema central fue el cambio de gobierno que tiene implicancias enormes porque el nivel de incertidumbre es el más alto en por lo menos dos décadas. A diferencia de otros años, la necesidad de elaborar escenarios de proyección en función de cómo puedan producirse los cambios políticos, ha sido mayor.

¿Cuáles son esos escenarios ?

Hay escenarios tan extremos como un posible riesgo de un gobierno de corte muy radical que implique, por ejemplo, un cambio constitucional total. Otro escenario es que podría darse algún nivel de moderación en la conducción económica por parte del presidente Castillo.

Uno tercero es un escenario caótico, con mucha volatilidad política, con tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, algo parecido a lo que hemos pasado en los últimos cuatro o cinco años. Nosotros le asignamos, por ahora, una mayor probabilidad de ocurrencia a este último.

En un escenario caótico, ¿se puede hacer negocios en el Perú?; ¿qué dicen los ejecutivos?

Sí, claro que se pueden hacer negocios. Cuando les hemos preguntado a los clientes sobre sus estrategias para lo que resta del año y para el 2022, la mención de trasladar sus operaciones al exterior ha sido la última, apenas el 4% de los ejecutivos de las empresas consultadas en SAE (ver nota vinculada) mencionó esa opción.

¿Qué sectores son los que, a pesar del clima no favorable, destacarían en el 2022?

Tenemos varias industrias que muestran mayor resiliencia, producto de las mayores inversiones que han hecho en la última década, como el minero; el sector agroexportador es otro. Y todas las industrias que puedan conectar con ambas también van a estar dinámicas en el 2022.

¿Como cuáles sectores?

Las industrias de embalajes, de refrigeración, la logística de transporte se beneficia con la agroexportación, y en el caso de la minería, muchas industrias vinculadas a ese proceso operativo (metalmecánica y otros).

Pero también hay otras industrias vinculadas al sector servicios, que va a seguir mostrando cierta dinámica y están en proceso de recuperación interesante, pero aún muy incipiente, como educación, el turismo receptivo, entre otras, que al margen del ambiente político van a seguir recuperándose en el 2022.

¿Qué tanto afectarán a los negocios el cambio en la composición del consumo privado por la pérdida de empleos y del ingreso de los trabajadores?

El consumo privado viene de una contracción de 8.7% en el 2020 y para este año estamos esperando un rebote de 8.1%. El problema es que, en el 2022, con la desaceleración esperada de la economía peruana, particularmente explicada por la inversión privada que proyectamos caería 12.5%, el empleo privado se verá afectado y caería en 0.3%, con lo cual el consumo privado crecería solo 2.8% en el 2022.

Y, efectivamente, en un proceso de recomposición del presupuesto de las familias va a haber prioridades en el consumo privado.

¿Cuáles serán las prioridades de consumo en el 2022?

Hicimos una encuesta y el dato que más nos sorprendió fue la continuación de la apuesta de las familias por seguir mejorando sus viviendas, a pesar de las restricciones presupuestarias que tienen, la mayor inflación. Y eso tiene implicancias sobre muchos sectores económicos y en servicios para el hogar en general. Pero tiene que ver también con muchas actividades que han estado restringidas este año y que empezarán a reactivarse en el 2022, como el turismo, el entrenamiento en general, el salir de los hogares.

¿Qué actividades se verán favorecidas con esta dinámica?

En retail, por ejemplo, si en estos meses de pandemia el ganador fue el supermercadismo porque la gente compraba alimentos y ya no salía tanto del hogar, probablemente lo que vamos a ver a partir del próximo año es, primero, que el segmento de mejoramiento del hogar continuará potente, pero también las tiendas por departamentos, ya que el gasto en vestido y calzado va a comenzar a recomponerse, en la medida que se retorne al trabajo presencial y los colegios se reactiven.

Mencionó que Apoyo proyecta una caída de 12.5% de la inversión privada para el próximo año, ¿por qué?

Esperamos para este año un crecimiento de la inversión privada de 19.5%, que viene de compararlo con la caída drástica del 2020 de 16.5%, pero para el 2022 no continuaría la recuperación, caería 12.5%, diría que principalmente por la incertidumbre política.

El BCR espera un crecimiento de 0% de la inversión privada para el 2022. ¿Por qué la diferencia?

Para nuestras proyecciones utilizamos la información que nos dan nuestros clientes, que explican en conjunto aproximadamente el 50% de la inversión privada en el país, y medimos trimestralmente la confianza empresarial no solo para contratar personal sino también para realizar inversiones. Desafortunadamente en este momento esos índices están en su peor momento desde el segundo trimestre del 2020 (ver nota vinculada).

Proyectos mineros se van a postergar un año o más

Víctor Albuquerque, señala que la caída de la inversión privada proyectada para el 2022 (ver entrevista) en parte tiene que ver también con la falta de inicio de nuevos proyectos mineros grandes. “Es importante que el Gobierno se dé cuenta de la importancia de la minería y dé medidas que permitan gatillar proyectos mineros que están pendientes. Al término de Perumin y, a diferencia de eventos anteriores de este foro, no he visto que se puedan concretar anuncios. Por el contrario, han dicho que proyectos mineros importantes se van a postergar un año o más y parte de ello se explica por estas indefiniciones en temas de tributación minera y eso de la rentabilidad social que no termina de aterrizarse”, precisó

El ministro de Economía, Pedro Francke, dijo el viernes que Tía María es un proyecto que enfrenta mucha resistencia social al punto que no lo ve viable. Albuquerque opina que el gobierno no está dispuesto a usar su capital político y su capacidad de ponerse como interlocutor entre la empresa y las comunidades aledañas al proyecto (la población de El Tambo, en este caso) para impulsar el proyecto.