Apoyo Consultoría: Economía nacional crecería 3.2% este año

Apoyo Consultoría ajustó a la baja su proyección de crecimiento para la economía nacional desde 3.7% a 3.2% para este año, señaló Jose Carlos Saavedra, socio de la consultora. Esto se explicó -en parte- porque la inversión privada (excluyendo a la minería) no estaría creciendo al ritmo esperado, anotó.

Sin la minería, la inversión privada -estimó Saavedra- crecería 2%; a inicios de año, la consultora esperaba un incremento de 6%. ¿A qué responde dicho ajuste? El experto señaló que el retorno de la inversión que hacen las empresas orientadas al mercado interno era de más de 10%, pero ahora es 5.6%.

"Las ventas no crecen todavía fuertemente para hacer más rentables los negocios; tras la desaceleración económica, a pesar de la recuperación gradual que estamos viviendo, muchas empresas han quedado con exceso de capacidad instalada. Empresas de consumo masivo y de materiales de construcción, principalmente", anotó durante el 17° Congreso Peruano de Gestión de Personas, organizado por Seminarium Perú.

Otro de los motores de la economía que tampoco lograría "prender" sería la inversión pública. Según Saavedra, caería 5% este año. Contrariamente, como se recuerda, para el Gobierno este tipo de inversión sería uno de las pilares de la expansión del PBI el 2019.

Asimismo, se sumaría cierto nivel de incertidumbre en algunos aspectos. "Por ejemplo, la agroindustria no deja de crecer, pero ¿qué pasa con el régimen agrario? Aún no se sabe qué viene con ello. Además, el tema de los cambios de los ministros, ha habido tantos cambios que no hay claridad", remarcó.