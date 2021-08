La Autoridad Portuaria Nacional (APN) llegó finalmente a un acuerdo con APM Terminals para mejorar el diseño de las siguientes fases para la modernización del Muelle Norte del puerto del Callao (concesionado a esa empresa), tres años después que esa compañía planteara dicha modificación al Gobierno.

Así lo dio a conocer a Gestión el presidente de la APN, Édgar Patiño, quien indicó que la modificación acordada permitirá ampliar a 85 mil toneladas la capacidad de recepción de carga a granel en el terminal norte, desde las 25 mil toneladas que tiene actualmente.

Eso significa, explicó, que ya no se va a destruir el actual muelle de granos -como preveía el diseño original para dar espacio a nuevas estructuras que muevan sólo contenedores-, sino que a futuro la empresa podrá mover más carga a granel, para lo cual realizará una inversión mayor a la prevista en su contrato de concesión.

Coincidió que tal inversión llegaría a los US$ 1,095 millones, es decir US$ 350 millones más que los US$ 745 millones estimados inicialmente, y que serán asumidos totalmente por el concesionario, según había indicado el operador.

Adenda

El siguiente paso, refirió Patiño, es que el MTC apruebe la nueva versión a la adenda al contrato que han acordado con el concesionario, esperándose que ese ministerio la apruebe en los siguientes diez días.

Luego, esa nueva versión de adenda se remitirá al MEF y Ositran (que habían formulado observaciones a una anterior propuesta de adenda), luego de lo cual, estimó Patiño, se espera que el Gobierno apruebe un decreto autorizando el cambio contractual en diciembre próximo.

Otros puertos

El funcionario informó además que hay 12 obras de infraestructura portuaria en ejecución, que implican una inversión de US$ 1,900 millones, bajo las modalidades de asociación público-privada, habilitaciones portuarias y obras públicas.

Entre las principales, mencionó el puerto de Chancay (US$ 1,100 millones), el cual tiene un avance del 10% y se espera concluya a fines del 2023. Otro proyecto avanzado es el del puerto de Salaverry, que este año concluiría obras para sus futuros almacenes, así como la rehabilitación del muelle, esperándose que todas sus obras terminen el 2023.





EN CORTO

Muelle Sur. El presidente de la APN informó que antes del 15 de setiembre se dará inicio a trabajos de dragado en la zona acuática colindante al Muelle Sur del Callao, y que permitirán dar paso a la construcción de la fase 2 de ampliación de ese terminal de contenedores.

Esa obra, por US$ 300 millones, permitirá ampliar el Muelle Sur en 400 metros adicionales y dos hectáreas más de patios, lo cual permitirá instalar tres grúas pórtico adicionales. Las obras concluirían el 2024.





- Hay 8 nuevos puertos en estudio -





Las inversiones en puertos superan los US$ 2,600 millones en los últimos 20 años, incluyendo ocho concesiones. Además, los sectores público y privado evalúan ocho nuevas iniciativas en ese rubro, según el presidente de la APN, Édgar Patiño.

Así, indicó que además del conocido proyecto de San Juan de Marcona, también están en evaluación por el Estado y privados los proyectos del terminal portuario de Lambayeque y la modernización del terminal portuario de Chimbote.

También se analizan las iniciativas para el terminal portuario de Tacna, el mejoramiento y ampliación del terminal portuario de Ilo (Enapu), así como un nuevo terminal multipropósito en esa misma provincia de Moquegua, entre otras iniciativas.