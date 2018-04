APN: existen cuatro iniciativas privadas portuarias por US$ 1,185 millones

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) informó ayer que existen cuatro iniciativas privadas portuarias a la fecha que suman US$ 1,185 millones, las que se encuentran localizadas a lo largo del litoral peruano.

Entre estas iniciativas privadas se encuentran el terminal portuario de Lambayeque (US$ 380 millones), el terminal portuario de Salaverry (US$ 210 millones), el terminal portuario de Chimbote (US$ 110 millones) y el terminal portuario de San Juan de Marcona (US$ 485 millones), dijo el presidente de la APN, Edgar Patiño.

Al respecto, estimó que en la primera quincena de mayo se debe llamar a concurso definitivo para el puerto de Salaverry.

“Está para concesión y en mayo debe estar el concurso”, dijo en el seminario de Comercio Exterior de ComexPerú.

La APN indicó que se está elaborando el contrato de concesión para el proceso de concurso entre la empresa peruana Tramarsa y la empresa turca Yilport.

En el terminal portuario de San Juan de Marcona se espera que la declaratoria de interés se encuentra lista para fines de diciembre de este año, mencionó.

En el terminal portuario de Chimbote se espera la declaración de interés también para fin de año, agregó.

En el terminal portuario de Lambayeque está la contratación para el estudio de determinación de los principales indicadores de rentabilidad, destacó.