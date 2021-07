La aplicación de corretaje sin comisiones Robinhood espera obtener una valoración de hasta US$ 35,000 millones en su próxima salida a bolsa, según una comunicación a la Comisión del Mercado de Valores (SEC).

La firma, que ha extendido la inversión en los mercados a las generaciones más jóvenes, intentará colocar sus títulos en una franja de entre US$ 38 y US$ 42 y buscará recaudar hasta unos US$ 2,300 millones con la venta de 55 millones de títulos.

Robinhood presentó el pasado marzo su borrador de plan para cotizar en Wall Street y espera comenzar a hacerlo la próxima semana, integrada en el tecnológico Nasdaq.

En su escrito a la SEC, la compañía con sede en Menlo Park (California) dio a conocer también una actualización de sus cuentas, con unos ingresos de US$ 522 millones en el primer trimestre del 2021 y de entre US$ 546 millones y US$ 574 millones en el segundo, más del doble que el año anterior.

Robinhood, fundada en el 2013, ha tenido un ascenso meteórico gracias a su facilidad de uso, las pocas barreras para operar desde el móvil y el hecho de que no impone comisiones directas al usuario.

No obstante, ese último punto le ha causado fricciones con los reguladores, que impusieron una multa a la empresa por no dejar claro que su modelo de negocio se basa en los márgenes que obtiene tras encaminar el masivo flujo de transacciones a grandes fondos como Citadel.

La aplicación de ‘trading’ lleva desde el año pasado preparando su salida a bolsa, pero tuvo que retrasar sus planes con el frenesí creado por los “inversores del meme”, que coordinados en redes sociales dispararon el precio de acciones como las de GameStop y provocaron varios episodios de alta volatilidad desde finales de enero.

Los “inversores del meme” operan en su mayoría en Robinhood, que permite adquirir contratos de opciones o el apalancamiento, y consiguieron a propósito forzar a grandes fondos de Wall Street a asumir fuertes pérdidas de varios miles de millones en algunas de sus posiciones a corto.

Entre enero y febrero, Robinhood limitó las operaciones en títulos afectados por estas operaciones coordinadas desde subforos de Reddit y se vio forzado a ampliar capital de emergencia por valor de US$ 4,400 millones, una operación a gran escala que obtuvo el rápido apoyo de inversores.