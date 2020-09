La fase 4 de reactivación económica iniciará en octubre de forma parcial, según lo anunciado por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Entre las actividades que se retomarán desde el próximo mes está el sector turismo con las agencias de viajes y operadores turísticos.

Esta noticia fue tomada positivamente por la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT), que resaltó el reinicio de sus actividades, así como la posibilidad de retomar los vuelos internacionales desde el 5 de octubre. Sin embargo, considera que han existido muchas trabas para la reactivación.

De acuerdo con Ricardo Acosta, gerente general de APAVIT, la reactivación debe ser con promoción, pero es difícil que ello ocurra si algunas empresas tienen dificultades para obtener el bono del programa Reactiva y el FAE Turismo. Asimismo, considera que existen algunas restricciones que no permitirán un repunte en el sector.

“Se debería permitir viajar a cualquier persona. Pero, siguen las restricciones, como la de no dejar salir a menores de 12 años. Ello perjudica de manera genera a las familias, porque no van a dejar al niño solo para ir a un restaurante o viaje. Hay cosas como esa que no están muy claras”, dijo a Gestión.pe.

Argumentó que, en el caso de los menores, ellos no pueden viajar solos sino con sus padres, que en la medida de lo posible evitarán que se contaminen. “No le veo gran sentido que los niños no puedan viajar”, afirma.

“No solo se afecta el turismo en los viajes, también en los restaurantes y todo lo que envuelve el sector. Por ejemplo, hay hoteles con piscinas y gimnasios que no pueden operar por la norma y las personas ya no acudirán a ellos porque no los usarán. Por eso, creo que es una norma incompleta, inconclusa que en realidad no es de gran ayuda”, enfatiza Acosta.

Aseguró que el turismo se irá reactivando progresivamente con el turismo interno, pero el Gobierno deberá incrementar la seguridad e infraestructura de algunos lugares. Añadió que es importante que se controle la informalidad, porque las agencias de viaje pueden perjudicarse en los precios.

Recuperación

En otro momento, Acosta explicó que, para alcanzar los niveles alcanzados en el 2019, pasarán dos años porque el turismo está muy golpeado.

“Los viajes que van a predominar en este momento son los corporativos, de negocios y repatriaciones. La recuperación del turismo va a ser muy lenta y la ayuda del gobierno ha llegado muy tarde. A pesar de ser un sector importante para la economía, no le han dado la importancia del caso porque han pasado 6 meses y recién están reaccionando”, acotó.

Del mismo modo, indicó que la recuperación no será en el 2021, porque es un año electoral y de incertidumbre. Por ello, proyecta que el repunte será todavía en el 2022.

Con relación al precio de los pasajes, estima que no subirán. “Todo será con relación a la oferta y demanda. Va a ser dirigido a las personas que necesitan volver a sus países. Hay pasajes a Europa por US$600”, detalló.