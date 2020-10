Con el reinicio de los vuelos nacionales, viajes interprovinciales por tierra y reapertura de hoteles, un sector de limeños ha optado por visitar el norte del Perú, principalmente por lo relajantes y paradisiacas que suelen ser sus playas.

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit) señala muchas personas optaron por visitar los balnearios de Máncora, Piura y Punta Sal tras el reinicio de las actividades del sector turismo.

“Ha coincidido con las vacaciones escolares. Los hoteles del norte están copados, principalmente las grandes cadenas. Sin embargo, el tipo boutique todavía permanecen cerrados y ya podrían estar reiniciando actividades por la alta demanda, pero todavía será en las próximas semanas”, dijo a Gestión.pe.

Detalló que los viajeros están llegando por tierra y en avión, para disfrutar un buen momento en lo que resta del año. “Los hoteles están atendiendo con piscinas, respetando los protocolos solicitados. Muchas personas están viajando, debe ser porque no disfrutaron del todo en verano, por eso, lo están haciendo ahora”.

En el caso de Cusco, el movimiento turístico sigue siendo bajo porque la “Ciudad Imperial” recibe más visitantes extranjeros, los cuales, según Acosta, demorarán más en llegar. Ante ello, propone mejorar los servicios, mientras no haya turistas.

“El Gobierno debería aprovechar en reinvertir dinero y mejorar servicios, postas médicas para que los turistas reciban un lugar renovado. Todos los países tienen las mismas intenciones, de invitar al público y promover el turismo. No nos debemos quedar atrás”, expone.

Informa que junto a las agencias de viaje vienen realizando workshops para promover el turismo, así como ir actualizándose en estas nuevas circunstancias.

Pruebas en vuelos internacionales

Por otro lado, considera que la medida de pruebas moleculares como condición para realizar viajes internacionales puede dificultar el plan de libre tránsito por su alto costo, sobre todo si se viaja en familia. “Si son cuatro o cinco integrantes deberán gastar unos US$100 dólares por cada prueba molecular, es casi el 50% del pasaje y en una familia sería un presupuesto fuerte”.

“Creo que se podría utilizar la declaración jurada, pero se tendría que negociar de Gobierno a Gobierno. Con este documento existe la forma de hacerle seguimiento; llegan al país de destino, se les toma la temperatura, hacen declaración jurada y se les van haciendo seguimiento”, enfatiza.

Estima que volar en esta nueva normalidad dependerá mucho del poder adquisitivo del pasajero, por el costo de la prueba. Sin embargo, señala que los pasajeros corporativos deberán hacer el gasto para poder viajar y continuar con sus actividades económicas.

“El que se embarca en Perú no tiene obligación de llevar prueba molecular a no ser que el destino que vayas te lo exija. Si viajas a Miami, por ejemplo, no es un requisito”, comenta Acosta.

Asimismo, señala que es importante tener una conexión Lima-Miami porque todavía queda una buena cantidad de gente que desea volver a su país. No obstante, por el momento los vuelos hacia la ciudad estadounidense serán vía Panamá, desde el 24 de octubre con la aerolínea Copa Airlines.

“No entiendo por qué no han puesto un vuelo directo. Una hora más o menos, no hace diferencia. Hay mucha gente que tiene que viajar en estos vuelos de repatriación, pero sale caro. En cambio, un vuelo comercial sale más barato”, afirma el presidente de Apavit.

Por último, indica que las aerolíneas todavía están programando sus vuelos dependiendo de la demanda.