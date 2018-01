Ant Financial desecha la compra de MoneyGram

MoneyGram International Inc y Ant Financial Services Group de Alibaba Group Holding Ltd anunciaron el martes que acordaron terminar con un acuerdo para fusionarse debido a obstáculos de regulación.

Las acciones de MoneyGram bajaban un 8.5% a US$ 12.06 en las operaciones tras el cierre del mercado regular.

Una fuente cercana al asunto había dicho a Reuters en septiembre del año pasado que Ant Financial estaba planeando volver a presentar su solicitud para que los reguladores estadounidenses revisaran su propuesta para comprar a MoneyGram International en US$ 1,200 millones.

Las compañías no pudieron obtener la aprobación del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés), según un comunicado conjunto.

CFIUS es un comité del Gobierno que revisa las adquisiciones de entidades extranjeras por los posibles riesgos para la seguridad nacional estadounidense.

"A pesar de nuestros mejores esfuerzos para trabajar en cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, ha quedado claro que CFIUS no aprobará esta fusión", dijo el presidente ejecutivo de MoneyGram, Alex Holmes.