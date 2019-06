Anillo vial periférico de Lima, que uniría 11 distritos, sería concesionado el 2020

Uno de los proyectos más importantes para descongestionar las vías principales de Lima es el Anillo Vial Periférico, el cual está dentro de la cartera de ProInversión y planea concesionarlo en el 2020.

El director de Servicios al Inversionista de ProInversión, César Peñaranda, afirmó que el Anillo Vial Periférico se encuentra dentro de los 53 proyectos que tiene el cartera dicha entidad, que en total suma US$ 10,327 millones a ser concesionados hasta el 2021.

“El Anillo Vial Periférico está dentro de los 58 proyectos en cartera y el monto de inversión estimado es de US$ 2,000 millones. Estaría pensado adjudicarse el próximo año”, dijo luego de presentarse en el Encuentro Económico Región Cajamarca organizado por el Banco Central de Reserva (BCR).

La semana anterior, Gestión informó que a finales de este año este proyecto sería declarado de interés para iniciar su proceso de concesión, pues es una iniciativa privada cofinanciada.

El Anillo Vial Periférico de Lima tiene como fin implementar una autopista de 33.2 kilómetros desde la intersección con la avenida Elmer Faucett con Canta Callao hasta la avenida Circunvalación. Pretende ser una alternativa urbana a la vía de Evitamiento para los usuarios, y mejorar la eficiencia funcional del sistema vial de Lima Metropolitana.

El proyecto tiene como ámbito de influencia un distrito de la Provincia Constitucional del Callao, y once distritos de Lima Metropolitana de los cuales cinco están ubicados en el área norte de Lima (San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas y San Juan de Lurigancho) y seis están en la zona este (Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, Ate Vitarte, La Marina y San Luis).

Gasoducto y Líneas del Metro



Peñaranda afirmó que el monto de la actual cartera de proyectos podría incrementarse hasta los US$ 15,00 millones, cuando se incorporen los proyectos del tren de cercanías Lima –Ica por US$ 3,200 millones y el tercer grupo de aeropuertos regionales por US$ 600 millones, los cuales son parte de una ventana para recibir iniciativas privadas cofinanciadas.

Incluso este monto podría ser mayor si se toma en cuenta que hay proyectos grandes que aún están en evaluación en sus respectivos ministerios.

Uno de ellos es el Gasoducto Sur Peruano, que ahora es denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural del Sur, que si bien está dentro de la cartera de los 58 proyectos que tiene actualmente ProInversión, aún no tiene monto de inversión definido pues está siendo evaluado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

También podrá incrementar el monto de la cartera los proyectos de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, que aún no son incluidas en los planes de ProInversión, pues el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió reevaluarlos y hacer un estudio de demanda integral y aún está en ese proceso.