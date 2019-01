Aniego SJL: Vivienda estima que reposición de agua potable tomará "unos cuantos días"

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, estimó que en "unos días" se repondrá el servicio de agua potable a favor del distrito de San Juan de Lurigancho, cuyo servicio fue restringido por el aniego ocurrido en este distrito el último fin de semana.

" Aún no sabemos cuándo se repondrá el servicio de agua potable, esperemos que nos tome unos cuantos días. No obstante, hay 100 cisternas que están disponibles a favor de los vecinos. Ahora estamos concentrados en la solución definitiva del problema para reponer el flujo del desagüe. Hemos contrato a Cosapi para que se encargue de toda la solución para que una vez que este protegido el canal y se restablezca el flujo, reponer el agua a favor de la gente", explicó durante su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor.

En esa línea, reiteró que la póliza de seguro de Sedapal es "bastante generoso", por lo que este cubrirá todos los reclamos de las familias afectadas por el siniestro. "En el supuesto negado que no alcanzará el seguro de la estatal, Sedapal tendrá que asumir esa responsabilidad", remarcó.

Anotó que a la fecha se ha empadronado a 1,916 personas y 243 predios afectados. En tanto que 268 personas han sido trasladadas a 11 hospedajes de la zona. Mientras que hasta el momento el total de predios afectados asciende a 243, de los cuales 161 cuentan con actas de inspección.

Por su parte, el presidente del directorio de Sedapal, Jorge Bustamante , señaló -respecto a la compensación- que una vez acordado con cada damnificado el monto de los daños el seguro girará un cheque que será entregado inmediatamente.

"Se han suscrito ya los 4 primeros acuerdos cuyos pagos se efectuarán de inmediato. En los próximos días se espera la suscripción de otros 15 acuerdos. Cabe precisar, que conforme se vayan llegando a tratos con los damnificados se irán entregando los cheques correspondientes", indicó.

El funcionario dijo que en caso las familias no llegue a un acuerdo con la aseguradora "existen las instancias en el mismo distrito a donde pueden recurrir". Respecto a la responsabilidad del consorcio Tren Eléctrico (integrado por Odebrecht y Graña y Montero) en el siniestro por el cambio de la tubería, precisó que en su momento se siguieron todos los procedimiento "y se han incumplido".

"No obstante de ello, vamos a revisar que se cumplieron los procedimientos. No tengo el dato de la empresa supervisora de esta obra, pero podría haber sido Cesel pero aún no tengo la confirmación", comentó.