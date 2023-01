El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la autoridad otorgante de la certificación ambiental para inversiones sostenibles, otorgó la conformidad al cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Ampliación de 350 a 3,000 TMD de la unidad minera Huancapetí, en Áncash.

Propiedad de Compañía Minera Lincuna, Huancapetí es la operación productora de concentrados de plomo y de zinc, y se ubica en la Cordillera Negra, entre los 3,800 a 4,400 msnm, a aproximadamente 40 km desde la ruta Recuay – Aija.

LEA MÁS: Osce otorgó irregularmente 226 autorizaciones para acceder a información de contrataciones públicas

De acuerdo con el cuarto ITS, el proyecto propone el recrecimiento del depósito de relaves hacia la cota 4,532 msnm, con el objetivo de mejorar la estabilidad física e hidrológica desde la cota 4527, además de optimizar recursos humanos, físicos, materiales y financieros.

Asimismo, se pretende la implementación de una garita de control y paradero para la zona de planta dentro de un área de alrededor de 107 m2, como consecuencia de la sobre saturación por la afluencia de personal y equipos en la garita actual de la unidad minera.

También se plantea un taller de mantenimiento en planta concentradora, que contará con una plataforma de 840 m2, debido a la gran afluencia de equipo pesado y liviano, que genera retrasos en la programación de trabajos, demoras en traslados y riesgos de derrame.

El Senace aclaró que la conformidad del cuarto ITS no constituye el otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros requisitos con los que deberá contar el titular para la ejecución y desarrollo de las modificaciones planteadas.

El presupuesto estimado para la implementación de los cambios propuestos es de US$ 14,062 millones, distribuido en US$ 13,469 millones para el recrecimiento de la relavera, US$ 57,900 para la garita y paradero y US$ 534,600 para el taller de mantenimiento.

Esperan aprobación de EIA

Es preciso recordar que en PERUMIN 35, el gerente general de Compañía Minera Lincuna, Miguel Sánchez, señaló que esperan obtener este año la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental modificado para incrementar la capacidad de la planta a 5,000 y luego 10,000 TMD.

“Estimamos una inversión total de 50 millones de dólares (para el proyecto de ampliación), distribuidos en US$ 20 millones para la planta concentradora, US$ 20 millones para la presa de relaves y US$ 10 millones para el desarrollo y preparación de la mina”, indicó el ejecutivo.

En el evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, declaró que la unidad minera Huancapetí se encuentra mecanizada, transformando la manera de operar y aplicando métodos de minado que permitieron duplicar la producción de forma sostenible.