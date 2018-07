América Latina parecería encaminarse a recuperación económica

Las nubes políticas van despejándose y a uno de los mayores administradores de activos de América Latina le gusta lo que ve.

“Ahora que terminó la ronda de elecciones en la región, la demanda y la confianza crecen, y prevemos un segundo semestre más fuerte que nos ayudará a alcanzar un rendimiento del 7%”, dijo en una entrevista en su oficina Ignacio Calle, máximo responsable de Sura Asset Management SA, que tiene sede en Medellín.

Calle, que al 31 de marzo tenía a su cargo activos por US$ 142,000 millones, dijo estar convencido de que la turbulencia que desató el desplome de las acciones estadounidenses inducido por la negociación electrónica -y que se vio intensificada por la guerra comercial iniciada por Trump- cederá su lugar a condiciones de mercado más estables.

“Aunque 2018 no será tan brillante para la firma como lo fue 2017, nuestro pronóstico estocástico prevé una recuperación en el segundo semestre”, dijo el gerente de cartera de 45 años. El análisis de Calle no incluye a Brasil, que tiene previstas elecciones generales en octubre, ya que Sura no opera en el país.

Sura Asset Management, creada en el 2011 cuando Grupo de Inversiones Suramericana SA acordó la compra de las operaciones locales de ING Groep NV por US$ 3,600 millones, registró un ingreso neto del 11% en el 2017, impulsado por los fondos invertidos en monedas locales, en tanto el fondo en soles peruanos generó un retorno espectacular de 28%.

Efecto Trump

La empresa realiza casi tres cuartas partes de sus inversiones a través de 400 fondos en América Latina, completando el resto en EE.UU., en su mayor parte en bonos del Tesoro estadounidense; Europa, Japón y la región Asia Pacífico. Sura es el mayor operador de cuentas de ahorro individuales para pensiones en América Latina, con 19.2 millones de clientes.

Gran parte de los rendimientos del año pasado se originaron gracias a las políticas que adoptó el presidente estadounidense Donald Trump, que fueron muy positivas para los mercados de capitales, dijo Calle. Irónicamente, la guerra comercial que inició Trump este año ha tenido el efecto contrario sobre los retornos de Sura.

“Sus decisiones tienen un gran impacto en nuestros rendimientos, a pesar de que nuestra inversión se centra principalmente en América Latina, debido al efecto dominó que generan en los inversores”, dijo.

La predicción de Sura para el segundo semestre se funda en el supuesto de que la Reserva Federal seguirá subiendo las tasas de interés y en que la geopolítica latinoamericana se estabilizó tras las recientes elecciones presidenciales en Colombia y México. El único punto conflictivo que no le genera optimismo es Venezuela, que parece ir deslizándose hacia el caos en tanto el presidente Nicolás Maduro afianza su poder.

Sura ve la región latinoamericana de la siguiente manera: