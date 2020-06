¿Qué implica la firma el convenio de gobierno a gobierno (GTG) entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con el Perú para la Reconstrucción con Cambios?

Con la firma de este convenio (que se concretó ayer), el país ganador brindará asistencia técnica en la ejecución de grandes obras de prevención y reconstrucción en las zonas del país que fueron afectadas por el fenómeno de El Niño costero (en el 2017).

¿A cuanto asciende la inversión y cuantos proyectos están involucrados?

Es un convenio para la asistencia técnica de un paquete integral de obras dentro de la Reconstrucción con cambios (RCC) que abarca 15 establecimientos de salud, 74 colegios, 17 ríos, 5 quebradas y 7 sistemas de drenajes, cuyo costo global es de S/ 7,000 millones que se ejecutará en nueve regiones del país (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Ica y Huancavelica).

¿De ese monto cuánto se ejecutará este año y en qué proyectos?

Nosotros tenemos una proyección de ejecución de S/ 1,100 millones para este año como mínimo. Teníamos una meta de S/ 1,500 millones, pero la pandemia nos ha afectado en los plazos.

¿Qué sigue después de la firma del convenio GTG?

Inmediatamente, el día después, vamos a abocarnos en el diagnóstico de todos los proyectos que comprende el acuerdo. Por ejemplo, hay algunos expedientes técnicos de los establecimientos de salud que tenemos que revisar junto con el país ganador a fin de diseñar las estrategias para la procura de contratación y los procesos de licitación.

¿Y para cuando se tendrían los contratos para que inicien las obras?

Tenemos planificado que aproximadamente en dos meses y medio deberíamos tener ya algunos proyectos contratados, lo que implica que ya se hayan hecho los procesos de selección. Los procesos de contratación podrían tener en esta primera fase una duración de 45 días, por ejemplo, para hospitales y colegios. Digo esto porque cuando los proyectos sean de mayor complejidad, el plazo de contratación va a ser mayor.

Entonces, colegios y hospitales tienen prioridad. ¿Cuándo estima que se estarían entregando estas obras?

Esperamos entregar los hospitales y establecimientos educativos en junio del 2021. Pero en los proyectos de alta complejidad también vamos a iniciar, después de los diagnósticos, los procesos de alertas tempranas que estarían ya en un 100% ejecutadas para marzo próximo, por ejemplo, para las quebradas.

¿Qué es eso de alertas tempranas?

Son sistemas que buscan prevenir a la población, de Ica, Lima, Trujillo, etc., de algún tipo de desastre natural, pero para marzo también tendremos un avance de 30% en defensas rivereñas, que por su complejidad va a tomar unos meses más para la contratación.

¿De qué ríos estamos hablado?

Están los ríos Tumbes, Piura, Virú, Rímac, Chicama, Motupe, La Leche, entre otros, cuyas defensas rivereñas ya estarán con un avance del 30% para marzo.

¿Cuándo se estarían iniciando las primeras obras de este paquete integral de proyectos?

Aproximadamente sería en setiembre, todo lo que se refiere a colegios y establecimientos de salud. Y luego de los diagnósticos informaremos cual será el procedimiento a seguir para los proyectos de ríos, quebradas y drenajes; en qué tiempo se van a licitar. La participación a estos proyectos será totalmente abierta y esperamos que todas las empresas peruanas participen.

El país ganador no es el que subcontratará las obras…

El país ganador acompaña a la ARCC como entidad pública a ejecutar los proyectos, a promocionarlo, a aplicar las buenas prácticas internacionales, pero también elaboran la política de contratación que se va a aplicar en los distintos proyectos. Nos ayudan a seleccionar a los contratistas.

Para cuándo tienen programado culminar los procesos de contratación

El lunes debemos ya estar convocando a algunos procesos de contratación (licitación) para colegios y hospitales y, aproximadamente, en setiembre estaríamos culminando estos procesos de contratación y luego iniciaría la ejecución de las obras, en octubre más o menos.

¿Una vez que culmine la asistencia técnica del país ganador, quien se encargará del mantenimiento de las obras que incluye?

Cuando se concluyan estos proyectos, que no van a terminar en marzo del 2022, sino que seguirán adelante, siempre tendrán un plan de mantenimiento y también un plan de sostenimiento. Pero en los procesos de licitación para la entrega de las obras siempre se va a evaluar el criterio de sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

Yendo al resto de la reconstrucción, cómo va el proceso…

Prácticamente todas las obras públicas ya han reiniciado y estamos pidiendo a la PCM que nos autorice reiniciar el 100% de las obras de reconstrucción. Aparte de los proyectos del convenio GTG, la ARCC ya reinicio 911 proyectos por S/ 2,257 millones, correspondientes a las fases 1 y 2 de la reactivación. Son los proyectos que la ARCC financia a los gobiernos regionales y locales.

Todos los años hay inundaciones de ríos de la costa ¿Este verano se tendrán a tiempo las obras?

Nosotros ya hemos iniciado a través de los gobiernos regionales y en algunos casos con los gobiernos locales, la construcción de las defensas rivereñas sobre todo dentro de las ciudades. Eso ya se está ejecutando. Y lo que vamos a ver es lo que resta de este proyecto de defensas rivereñas, ya como parte del convenio GTG.

Por ejemplo, en Piura los tramos 1 y 2 ya han reiniciado sus obras. A inicios de año se proyectó finalizarlas en diciembre, pero ahora con la cuarentena, se va a recalendarizar, apuntamos, la empresa y el gobierno regional, a que la obra termine lo más pronto posible.

¿Y para cuando tienen planeado tener todos los ríos ya con sus obras completas?

Luego de los diagnósticos que haremos con el país ganador del convenio, tendremos los plazos de las etapas del proceso. Los proyectos de ríos tienen tres etapas: la defensa rivereña, la fase dos que es el compresamiento y la tres que es la reforestación.

¿Y ese período de diagnóstico canto durará?

Para estos proyectos más complejos su horizonte es de tres meses para el diagnóstico.

Eso nos lleva a setiembre. Entonces, en octubre tendrían que hacerse las licitaciones y empezar las obras antes de diciembre para que estén listas en el verano, porque si no, no tendría sentido…

Por eso le decía que estas defensas rivereñas no van a estar listas para el verano, proyectamos un avance del 30% para marzo. Las defensas rivereñas que probablemente estén culminadas para entonces, son las que están haciendo las autoridades regionales y locales que ya empezaron sus obras.

Cuando se creó la Reconstrucción con cambios se le asignó un presupuesto de S/ 25 mil millones para ejecutarse en un plazo que esta por vencer y el atraso es enorme. ¿Cómo garantizará que ese atraso no siga?

Nosotros no descuidamos la ejecución de las obras que están fuera del convenio de gobierno a gobierno. Desde que ingresamos hemos elaborado una estrategia que abarca los tres niveles de gobierno y la forma como apoyaríamos como entidad ejecutora de proyectos.

¿Y que ha hecho la ARCC en concreto?

Por ejemplo, el tema del financiamiento era un gran problema porque demoraba mucho. Y hemos trabajado para que nuestro sistema de transferencias mejore en los tres niveles de gobierno. Puedo afirmar que de los S/. 7,500 millones que nos dio el gobierno como presupuesto del 2020, ya hemos transferido S/ 7,385 millones, es decir casi el 100%, pero para hacer esas transferencias hemos estudiado los expedientes técnicos de los proyectos, en conjunto con los tres niveles de gobierno.

¿Cuántos proyectos se han ejecutado?

Actualmente están en ejecución 2044 proyectos y en pocos días se reactivará el 100%. Además, hay 1,475 procesos de licitación y contratación. Es decir, más de 3,500 intervenciones que este año podrían hacerse realidad.

Ahora nuestro gran reto es que se ejecuten las obras mismas y concluyan en los plazos establecidos. Para ello se ha creado una mesa de trabajo virtual, para hacer el seguimiento de la ejecución de esos proyectos.

¿Cuál es la medida si un gobierno regional o local no cumple con la ejecución de sus proyectos?

Nosotros tenemos que hacer un acompañamiento en la ejecución, pero no hay una sanción por ejemplo de quitarle el proyecto, salvo en los casos en los que el proyecto no se haya iniciado, o no haya iniciado su solicitud de financiamiento, donde hacemos un cambio de unidad ejecutora y se lo entregamos a la autoridad que le antecede en jerarquía. Por ejemplo, si la obra es de un distrito, se lo damos a la provincia respectiva.

¿Cuántos procesos paralizados tiene la reconstrucción con cambios?

No hay proyectos paralizados masivamente, hay algunos pero que se están reactivando. De casi 7,000 intervenciones financiadas por la ARCC, sólo hay 135 obras o intervenciones suspendidas.

El hecho es que el plazo inicial que se dio para ejecutar el presupuesto que supera S/ 25,600 millones ya está por vencer y no se ha ejecutado. ¿Para cuándo cree que se habrá ejecutado en su totalidad?

Ese plazo se vence en marzo del 2021, esperamos que en marzo del 2022 se haya ejecutado ese presupuesto.

La corrupción es algo que afecta transversalmente a casi todas las instancias públicas, sobre todo cuando se trata de obras de envergadura. ¿Cómo evitan ese problema en ARCC?

Bueno desde que elaboramos el plan de reconstrucción se concibió la participación de la Contraloría general a través del control concurrente a nivel de todas las entidades ejecutoras de la reconstrucción. Eso ha permitido saber qué proyectos están suspendidos porque son producto justamente de la intervención de la Contraloría.

Otro mecanismo es la publicación en la página web del avance de las obras de cada proyecto, para que la ciudadanía este enterada de ello.

¿Cuál es el nivel de ejecución del presupuesto de la Reconstrucción?

Estamos en un 10% en estos primeros meses, pero la meta era llegar a un 30% de ejecución en ese período. Esperamos llegar al 100% en diciembre.

PRINCIPALES CIFRAS DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC)

Presupuesto para la ARCC: S/ 25,655 millones

Número de intervenciones: 11,460

Componentes: (En millones de soles)

1. Reconstrucción: 18,505

2. Construcción: 5,446

3. Viviendas: 1,254

4. Fortalecimiento de capacidades: 450

Monto transferido

(setiembre 2017- junio 2020) 14,302

(DS 091-2017-PCM. 12.09.2017)

Monto transferido año 2020 7,385

Monto presupuestado en 2020 7,581

Intervenciones financiadas (cantidad)

· Culminadas 2,483

· En ejecución 2,044

· En proceso de contratación 1,475

· Estudios financiados 986

· En evaluación 1,416

· En asistencia técnica 1,334

· Pendientes 1,722

Fuente: ARCC