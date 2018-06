¿Quién alzará la copa? Las predicciones de los altos ejecutivos para el Mundial

Rubén Quintana

Rubén Quintana, gerente general de Nissan Perú, tiene dos candidatos para llevarse el primer lugar: España y Argentina. “Es el que mejor cierra espacios hacia adelante y tiene zagueros centrales muy inteligentes que comandan bien el equipo desde atrás“, explica Quintana sobre la opción europea.

Defiende su apuesta por el equipo sudamericano en las individualidades y por tener al actual mejor jugador: Lionel Messi.

De Perú, el gerente rescata la calidad de sus jugadores de la mitad de la cancha hacia adelante, pero advierte debilidad en la defensa. Por eso, confía en su pase a segunda ronda y “después será una suma de varios factores: performance, suerte, lesiones, presiones, etcétera”, añade.

Percy Vigil

La ilusión de repetir la historia de los buenos ejemplos y el “¡sí se puede!”

Percy Vigil, gerente general del Centro Comercial MegaPlaza, cree que Brasil tiene el equipo ideal para llevarse el título del campeón este año. “Tiene una figura desequilibrante como Neymar”, enfatiza.

Además, el ejecutivo cuenta que los encuentros futbolísticos que coincidan con los días laborales, los disfrutará al lado de sus colaboradores. “Hemos habilitado pantallas para que todos puedan disfrutar del fútbol. Los horarios no interferirán con la jornada laboral”, comenta. Vigil también ve al equipo de Gareca en cuartos de final con una campaña tan buena como la que hizo Costa Rica en el 2014. “¡Sí se puede!”, alienta.



Ximena Vega Amat y León

El reconocimiento: detrás de cada buen equipo, hay un gran líder

Ximena Vega , CEO de Claridad, visualiza desde ahora una final de infarto entre Brasil y Alemania. Su apuesta es por el país sudamericano debido a los logros alcanzados con su entrenador Tite.

“De todas maneras, creo que si hubiese una copa para el mejor entrenador del Mundial, sería sin duda para Gareca”, agrega la ejecutiva que espera que Perú llegue a octavos de final. Se sintonizarán los partidos en la televisión del directorio y se proyectarán en la recepción de su oficina, según cuenta Vega.

Evangelina Suárez

Un corazón dividido que bombeará por dos equipos en el estadio ruso

La CEO de Coca-Cola en el Perú, Evangelina Suárez, aún no se decide por el vencedor de Rusia 2018. Confiesa que su corazón está dividido entre su natal Argentina y Perú. “Este es un país que me ha recibido con los brazos abiertos, pero he visto a la selección de Argentina ser campeona del mundo dos veces. Esa experiencia te acompaña toda la vida”. Por eso, Suárez aún no se siente capaz de ver un partido en el que ambas selecciones se junten. Sea cual sea el resultado, la ejecutiva considera ganador al equipo peruano.

Asimismo, cuenta que tendrá la suerte de disfrutar de la etapa de grupos en la propia Rusia.

Mercedes Gonzáles

La aficionada que iría hasta la embajada para festejar el triunfo de su favorito.

La directora general de Penguin Random House, Mercedes González, desea y cree que el ganador será España porque el Real Madrid y Barcelona son dos de los mejores equipos del mundo. Si su favorito llega a la final, la ejecutiva irá a la recepción de la Embajada de España en su residencia de Barranco. “La inauguración y el primer partido de Perú los veré en La Paz, con mi novio chileno”, menciona González, quien asegura que el resto de los partidos de la selección nacional los sintonizará en la oficina y los demás con sus hijos. La empresaria confía en que Perú superará la fase de grupos.

Mario Loor

La trayectoria y la determinación son indicadores de confianza

El gerente general de Química Suiza Industrial (QSI), Mario Loor, basa su predicción en el equipo que ha demostrado una trayectoria más sólida: Alemania. “Lidera la lista de la FIFA como mejor selección, ganaron la Copa Confederaciones 2017 y estuvieron en la final en las Olimpiadas Río 2016 junto a Brasil” , justifica el empresario. Por ello, asegura que los alemanes defenderán su posición de campeones en Brasil 2014 y conquistarán su quinto título, para así liderar la lista de más mundiales ganados junto a Brasil. A Perú, Loor espera verlo en cuartos de final.



Urpi Torrado

Un pronóstico reservado hasta que suene el silbato

Desde la oficina o con la familia y los amigos en casa, la gerente general de Datum, Urpi Torrado, está preparada para alentar a la bicolor. Sus proyecciones apuntan a que los jugadores peruanos alcanzarán los cuartos de final. “Creería que las mayores posibilidades (de ganar)las tiene Brasil, aunque Alemania también viene con fuerza”, apunta Torrado, quien anuncia un pronóstico reservado, pues nada está dicho hasta que inicie el Mundial.

Paulo Pantigoso

La apuesta por el retorno y el sueño de la sexta copa.

El gerente general de EY, Paulo Pantigoso, apuesta que Brasil será el campeón del Mundial este año. “Por la renovación del equipo, recuperación colectiva del juego, técnico actual y el orgullo por reponerse después de haber perdido el Mundial anterior organizado en su casa”, explica el ejecutivo sobre su predicción. Además, avizora que Perú llegará a cuartos de final y disfrutará de los partidos en la comodidad de su hogar al lado de su familia.

Gustavo Piccia Fuoco

Un aliento incondicional y una cuota de realismo para jugar con claridad.

El gerente general de Ford, Gustavo Picciafuoco, anhela que su país de origen triunfe. “Sé que lo mostrado por Argentina en la etapa de clasificación no nos pone como la mejor opción; sin embargo, tenemos al mejor jugador del mundo y a otros de gran nivel”, asegura. El líder comenta que le gusta ver los mundiales con tranquilidad y comodidad en casa, al lado de sus amigos. A Perú, le felicita el estilo de juego que supo mantener y que ha dado muy buenos resultados. “Llegar a cuartos de final sería un gran paso para el fútbol peruano”, acota.

Alfredo García Proaño

Un guía adecuado no solo consigue cambios, sino transformaciones

‘Tite’ es un claro ejemplo de liderazgo para el gerente general de Prosegur Cash, Alfredo García Proaño. Desde que comanda al equipo brasileño, los jugadores han mostrado una transformación y este sería el momento oportuno de la redención. “La selección carioca es un equipo cohesionado, disciplinado y con mucho talento para no depender de Neymar, sino en la sinergia que demuestra todo el plantel”, explica García. Con altas expectativas, el ejecutivo cree que Perú asegurará un puesto en octavos de final.