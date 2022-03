La invasión de Rusia a Ucrania ha generado una escalada en el precio del petróleo, lo cual tiene un efecto importante sobre todo en los países importadores como el Perú.

El petróleo WTI cerró ayer en US$ 128 por barril, un alza de 56% en lo que va del año. La consultora sueca Rystad Energy, según reporta la agencia Reuters, ha estimado que el precio podría subir a US$ 200 el barril si Europa decide sumarse al anuncio de Estados Unidos de restringir la importación de petróleo ruso. Incluso Rusia ha advertido que en ese caso el alza podría llegar hasta los US$ 300 el barril.

En este escenario, ¿Cómo el Perú puede elevar la producción local y reducir la importación de Petróleo?

Al respecto, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) explica que actualmente el Perú produce solo el 25% del consumo demandado, por lo que el 75% restante debe ser importado.

Las estadísticas reportadas por Perupetro muestran que en los últimos diez años se ha registrado una progresiva reducción en la producción de petróleo en el Perú (ver cuadro).

“Esto es resultado de las políticas de los gobiernos anteriores, pues no promovieron la inversión en hidrocarburos, pese a tener reservas para ser autoabastecedores”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

En esa línea, la data de Perupetro también muestra cómo se ha ido reduciendo la cantidad de pozos exploratorios perforados. Solo 1 pozo perforado en el 2020 y también 1 pozo en el 2021 (ver cuadro).

Para cambiar este panorama, Cantuarias refirió que hace unos días se reunió con el ministro de Energía y Minas (Minem), Carlos Palacios, para plantearle medidas para la promoción y desarrollo del sector.

Por ejemplo, indicó que hay cinco contratos de concesión de lotes que están con plazos por vencer, por lo que se plantea extender los plazos por diez años adicionales, lo cual promovería la ejecución de nuevas inversiones.

Asimismo, se propone flexibilizar el sistema de regalías. “Las regalías de lotes en la selva, con mayores costos de producción, no pueden ser las mismas a las pagadas en los lotes de la costa norte”, indicó Cantuarias.

Por su parte Carlos Gonzales, especialista en hidrocarburos de Enerconsult, refirió que una reducción en el pago de regalías será importante para atraer inversiones, ya que es la herramienta utilizada por otros países más competitivos.

“Desde el 2003 el Ejecutivo no emite una norma promotora del sector petrolero. Para el Perú el problema no es el gas, pues nos sobran recursos para 30 a 40 años. Lo que preocupa es el petróleo, allí se debe promover la exploración para hallar nuevas reservas”, subrayó.

Cantuarias refirió que otra propuesta presentada al Gobierno es reducir los trámites burocráticos para desarrollar actividades.

“Por ejemplo, en Perú se tarda unos cuatro años para obtener una licencia de exploración, cuando en otros países te lo dan en cuatro a seis meses, por eso los inversores se van”.

En esa línea, para la actividad de exploración propone impulsar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pues demanda menos tiempo de aprobación que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Cantuarias indicó que el Minem se comprometió a evaluar las propuestas y tomar pronto una decisión. “Tenemos la expectativa de que después de muchos años se haga realidad la promoción de hidrocarburos”, anotó.

Cantuarias estimó que de emitirse medidas promotoras para el sector, la producción petrolera rápidamente podría triplicarse, lo cual ayudaría a reducir el precio final de los combustibles.