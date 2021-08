El importante alza en el precio del balón de GLP registrado en los últimos meses es uno de los factores que viene impulsando las mayores conexiones de gas natural domiciliario y vehicular.

A inicios de año el ritmo de las conexiones domiciliarias en Lima eran de 16,000 al mes, mientras que en los últimos meses este ritmo ha subido a 20,000, indicó Alcides de la Espriella, Director de Hogar y Movilidad de Cálidda.

Refirió que el gran atractivo es el ahorro para los usuarios respecto al uso del GLP.

“El ahorro en promedio es de 45%, si se tiene en cuenta que el precio del balón de GLP es de S/ 45 en promedio, mientras que el costo del gas natural es S/ 25 en promedio. Y si además de la cocina, se usa el gas en la ducha, el ahorro puede llegar al 70%”, indicó.

Refirió que en el 2020, debido al impacto del COVID-19, se alcanzaron 90,000 conexiones domiciliarias, cuando el plan a inicios de año era llegar a 180,000.

Con la recuperación de conexiones registrada este año, la expectativa de Cálidda es cerrar el 2021 con 200,000 nuevas conexiones domiciliarias en la capital.

A nivel de conversiones de autos a gas también se ha registrado un incremento. Así, en el primer trimestre el ritmo de conversiones era de 800 unidades al mes, mientras que en julio último fue de 1,800, indicó Alcides de la Espriella.

Resaltó que otra de las ventajas del gas natural es la perspectiva de que los precios se mantendrán estables, a diferencia de lo que sucede con los otros tipos de combustibles. Así, un reporte muestra cómo el precio del gas natural se ha mantenido estable en los últimos años.

Cálidda destaca que en el caso del gas natural vehicular el ahorros es de hasta 63% vs la gasolina, 59% vs el diésel y 42% vs el GLP.

Planes

Cálidda informó que hasta julio del 2021 son 1′180,869 los hogares conectados al gas natural. Esteaño esperan construir 2,000 km de redes.

En una anterior nota publicada por Gestión, la compañía informó que el plan para el periodo 2022-2026, era tender 5,000 kilómetros de redes adicionales, para de esta forma elevar la cobertura en la capital de 60% a 85%, con una inversión de US$ 700 millones. Y el 100% se llegaría en el siguiente plan quinquenal.

Esta semana el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, señaló que se busca repotenciar el plan quinquenal para llegar a la cobertura de 100% en cinco años y ya no en diez años.

Al respecto, Alcides de la Espriella refirió que la propuesta está en evaluación. “Hay acercamiento con las autoridades, tuvimos una primera propuesta del plan quinquenal y ahora estamos en conversaciones, el plan que se apruebe se aplicará desde el próximo año”, señaló.

Costos de instalación domiciliaria

Sobre los costos para los interesados en conectar el gas natural domiciliario, Cálidda informó que los precios de las instalaciones en los NSE C, D Y E van desde los S/ 1,294 con un punto de conexión y S/ 2,100 con tres puntos que pueden ser cocina, terma y secadora de ropa.

Sin embargo, el Estado viene otorgando un financiamiento que aplica para las familias más vulnerables (según el estrato al que pertenezcan indicado por el INEI). Para estos casos, el Fondo de Inclusión Energética (FISE) contempla lo siguiente:

FISE para el 1er, 2do y 3er punto:

• Para NSE E se subvenciona el 100% de la instalación

• Para NSE D, se subvenciona el 75% de la instalación

• Para NSE C se subvenciona el 50% de la instalación (Se financia sin intereses hasta en 120 cuotas).

Mientras que el precio de la instalación en los NSE A y B es de: S/ 1,332 para 1 punto y S/ 2,243 para 2 puntos empotrados.