El buen año que vive el sector textil y confecciones de Perú podría terminar más pronto de lo esperado. La alta inflación que registra Estados Unidos, el país que concentra el 70% de los envíos de prendas peruanas, empieza a repercutir en las decisiones de compra de sus consumidores por lo que los pedidos comenzarían a disminuir desde agosto próximo, dice Antonio Castillo, gerente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

En abril último, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del gigante americano se ubicó en 8.5%, seis décimas más respecto a febrero impactado en gran medida por el precio del transporte. Ya la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos tuvo que subir sus tasas de interés de referencia la semana pasada en medio punto, el primer aumento de esta magnitud desde el año 2000 -justamente-, para tratar de controlar la inflación récord.

“Hacia agosto podrían tener una reducción de la demanda de prendas desde Estados Unidos por el tema de la inflación, no obstante, hasta ahora los pedidos han mostrado un buen desempeño”, agrega Castillo.

En efecto, durante el primer bimestre del 2022, las exportaciones del sector totalizaron US$ 265 millones, una cifra que no se veía desde similar periodo del 2014. La cifra también representa un crecimiento en 22.5% sobre el primer bimestre del 2021.

El comportamiento, no obstante, se explica -en parte- porque tras dos años de pandemia, se flexibilizaron las medidas sanitarias para el verano estadounidense, por lo que la campaña superó las expectativas de las fábricas de confecciones.

Estados Unidos comenzó a recurrir desde inicios del 2021 al mercado peruano y otros países de América Latina tras imponerle a China un veto a sus prendas de algodón de la zona de Xinjiang, por considerar que su producción se hacía bajo métodos de esclavitud.

Ese año, las fábricas en Perú registraron una producción al tope de su capacidad, incluso, pese a la subida de algunos insumos importados. Para este año, en tanto, se esperaba un crecimiento de 25%.

Pero el panorama del sector sigue siendo retador. La SNI, así como los gremios del emporio comercial de Gamarra buscan la reactivación de su cadena y de la principal zona de confecciones del país, ubicada en el distrito limeno de La Victoria.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, dijo a Gestión.pe que el gremio mantiene como primer punto de su agenda gremial, el pedido de aplicación de salvaguardas a las prendas provenientes de China, como medida de protección frente a los precios “bastante bajos” con los que llega la mercadería al puerto. El segundo punto es el retiro de ambulantes de las periferias del emporio comercial.

“Hemos escuchado el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) decir que la aplicación de salvaguardas no sería la solución a nuestro problema, dejando entrever que no sería lo más importante, cuando ha sido un pedido estudiado y solicitado desde hace 15 años. Cualquier otra propuesta no puede reemplazar las salvaguardas”, dijo.

También aseguró que el Ejecutivo excluyó a ocho gremios de Gamarra de la mesa técnica que sesionó el fin de semana pasado para determinar las propuestas.

Castillo señaló que la SNI tampoco sabe cuáles serían las otras medidas que evalúa el Poder Ejecutivo (y que se presentarán este miércoles), sin embargo, le hicieron llegar una serie de propuestas reactivadoras, entre ellas, la ampliación de los beneficios del sector agrario al sector textil y confecciones, incluyendo una reducción del 50% del pago del Impuesto a la Renta; así como flexibilización en el contrato laboral.

“Con ello llegaríamos al 2025 con exportaciones por más de US$ 3,000 millones y sin capacidad ociosa en las empresas, que hoy bordea el 40% en algunos casos. Tenemos capacidad para atender al mercado nacional”, expresó.

Como se recuerda, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) está próximo a remitir su informe previo respecto a la aplicación de salvaguardas temporales por un máximo de 200 días; luego de ello, el Mincetur, y el Ministerio de la Producción (Produce) y el de Economía y Finanzas (MEF) tomarán una decisión.

En la otra orilla, gremios importadores y exportadores como Comex Perú, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) han advertido que la aplicación de salvaguardas podría ocasionar que China fomente medidas restrictivas adicionales para las exportaciones de Perú a ese país; a lo que Castillo respondió que la Organización Mundial del Comercio (OMC) podría sancionar a China de encontrar prácticas que afecten el funcionamiento del mercado.

