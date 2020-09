La situación actual del retail aún es incierta. Si bien las marcas lograron acuerdos con la mayoría de centros comerciales en cuanto a los pagos de alquiler, el factor renta será un punto determinante para los próximos meses, en especial para aquellos actores del sector que tienen presencia con tiendas puerta a calle, o stand alone.

Un último reporte de Colliers International sobre el retail muestra que en el sector, además de adaptaciones y cambios de giro de los locales, se está dando un aumento de la oferta inmobiliaria.

Así, los precios de renta y venta para locales stand alone se han reducido, como en el caso de Surco entre un 10% y 20%; mientras que en Miraflores y San Isidro este ha sido entre 15% y 20%.

En tanto, en distritos como Lince y Jesús María la reducción fue de 20% y en San Borja de un 15%.

Sandro Vidal, gerente de investigación de Colliers, comentó que si bien los precios retail se están ajustando a valores del mercado, no se nota una clara tendencia a la baja.

“Lo que sí se abre es una oportunidad para que algunos inversionistas se animen a comprar si los precios se están ajustando”, sostuvo el experto.

Perspectiva

La expectativa de si los precios se irán manteniendo y los locatarios opten por seguir o salir de los espacios comerciales se verá a medida de que pasan los meses. “Todo dependerá de las ventas y si en los casos que se ha hecho giros de negocio, los negocios están avanzando”, indicó Sandro Vidal.

Para el ejecutivo, lo que se está dando ahora es un proceso que antes no se daba, el de la negociación entre las partes.

Y si esto pasa en las tiendas stand alone, en el caso de los centros comerciales, se está viendo la implementación de diversas medidas; así, en algunos casos, se está acordando un ajuste en la renta mensual, lo que se revisará cada mes, pues el alcance del acuerdo no es a mediano o largo plazo; asimismo se evalúa la renta variable (sobre las ventas), entre otros.

Operatividad

En el caso de los malls, se ha dado una operatividad progresiva en casi todas las categorías. Sin embargo, algunos –los de menor tamaño– son los que están viendo con más rezago el reinicio de actividades de sus locatarios.

Según el reporte de Colliers al mes de julio, en base a un análisis de los 24 centros comerciales monitoreados en Lima y Callao, el 58% de las tiendas típicas (no anclas, no food court, no módulos) dentro de los malls se encuentran operativas.

“Es muy probable que este número se haya ido incrementando, durante el mes de agosto, aunque hay marcas que han decidido no volver a los centros comerciales”, señaló Sandro Vidal.

Así, anotó, los centros comerciales, como Larcomar y El Polo, fueron los que tuvieron una mayor operatividad de sus tiendas, frente los más pequeños, como Caminos del Inca, Agustino Plaza, Real Plaza Pro, donde la actividad de sus locatarios ha sido menor.

“Las estrategias en los malls se revisan y actualizan constantemente, según el desempeño del negocio y del entorno actual”.



“Algunos de estos centros comerciales se manejan entre varios propietarios y es difícil llegar a un acuerdo. En otros casos, albergan marcas más pequeñas a las que les ha sido difícil el volver a reintegrarse”, sostuvo Vidal.

Según Colliers, no todos los operadores autorizados volvieron a ocupar sus espacios, ya sea por estrategia comercial (adaptación) o por decisión de no continuar operando en determinado centro comercial.

OTROSÍ DIGO

Categorías. Durante las primeras semanas del reinicio de actividades en los centros comerciales, se observó mayor consumo en productos electrodomésticos y de tecnología, así como en artículos para el hogar y prendas de vestir (especialmente femeninas). El consumo en artículos de primera necesidad, a través de supermercados, aumentó su ticket habitual, con la tendencia del consumidor a abastecerse haciendo compras para 10 o 15 días.

CLAVES