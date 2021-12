Aunque hay riesgos en el contexto internacional (ver nota principal), lo cierto es que hoy también hay puntos que están favoreciendo a las economías.

“Los precios de intercambio y los precios de exportación son los más altos en 50 años, eso genera un viento de cola fortísimo para la economía peruana”, señaló Alonso Segura, exministro de Economía durante la conferencia anual del CFA Society Perú.

Pero el economista cuestionó el accionar desde el lado interno, que evita que se aprovechen estos buenos precios. Por ejemplo, consideró que no hay nada orientado a mejoras de los fundamentos para el crecimiento, y que podría no alcanzarse lo esperado por el Gobierno para el déficit fiscal del 2022 (3.7% del PBI, según el MMM 2022-2025) si la economía no se expande ese 4.8% que proyecta el Ejecutivo.

Es más, Segura remarcó que si no fortalecemos nuestros buffers fiscales ahora, en el momento que suframos un choque, “no tendremos nada con qué defendernos”.

“La única razón por la que no estamos proyectando recesión el próximo año es por los vientos de cola, pero las decisiones de política pública ‘jalan’ hacia abajo, constriñen el crecimiento de corto plazo y condicionan el crecimiento de largo plazo. El Gobierno debería repensar… más bien, el presidente de la República, el único elegido por cinco años, debería recalibrar muy bien las políticas y liderazgos”, remarcó.