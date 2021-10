El economista Alonso Segura afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está manejando de “manera ligera” su política fiscal, lo cual es perjudicial para el país.

“No puede ser que tengamos un marco macro que vaya contra la base legal de las reglas fiscales. Ese tipo de acciones de ‘yo hago lo que quiero’ tienen dudosa base legal, pero erosionan la estabilidad macrofiscal que tanto nos ha costado construir”, indicó en diálogo con Agenda Política.

“Eso es 100% MEF. Hasta ahora no han mandado al Congreso el proyecto de para establecer esos límites. Ese es el ABC del MEF y no pueden manejarlo de una manera tan ligera”, agregó el ex titular de la cartera.

En cuanto a la política general del Gobierno, Segura advirtió que si insiste en una asamblea constituyente, la rebaja de las agencias calificadoras de riesgo sería mayor. Además, criticó la reciente emisión de bonos por parte del país.

“No es un logro. Bajan tus calificaciones, tus tasas siguen subiendo... Estamos teniendo que tomar dinero prestado mucho más caro de lo que deberíamos si es que realmente pudieran abandonar algunas de sus ideas de manera definitiva”, acotó.