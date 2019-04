Alonso Segura estima un crecimiento económico menor a meta planteada por el Gobierno El ex ministro de Economía indicó que para impulsar la actividad económica se debe trabajar en diversas reformas, como la laboral. No obstante, no se muestra optimista de que prospere por la oposición en el Congreso.

Alonso Segura, ex ministro de Economía. (Foto: GEC)

Alonso Segura, ex ministro de Economía. (Foto: GEC)

Alonso Segura, ex ministro de Economía. (Foto: GEC)