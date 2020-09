¿Cuál es el camino para consolidar las cuentas fiscales?

Lo primero es no tener un MMM que no es creíble. Cuando no se tienen reglas, ni nada que constriña, se plantea cualquier tipo de trayectoria que no limita en absoluto y nos pone en una senda que es peligrosa.

¿Cuál es el peligro de esta senda?

Hay varios problemas. Uno es que tienen supuestos muy optimistas de crecimiento del PBI y de proyección de ingresos públicos. Eso genera una aparente holgura de disponibilidad de recursos. En el mediano plazo ponen un promedio de crecimiento de 4.5%, y el Perú ha crecido 3% en promedio en los últimos cinco años y antes del COVID. Ese hecho de inflar el PBI tiene dos efectos: te permite proyectar ingresos más altos y licuar la deuda porque el PBI se va generando.

¿Cuáles son los otros problemas?

Están los ingresos que tienen una proyección no solo optimista basada en esta proyección de PBI, sino de manera inédita incluyen esta partida de ingresos permanentes por identificar de más o menos un punto y medio del PBI a partir del 2022. No se puede hacer una proyección de ese tipo. No puedes agregar ingresos que no existen y para los cuales no han adoptado medidas concretas, ni piensas hacerlo.

¿Es una proyección artificial?

Estamos hablando de cifras muy importantes. Así subieran cuatro puntos el IGV no llegas a generar esos ingresos. Ese es el forado adicional que generan. Están estimando ingresos superiores a los que se tenían en el superciclo de materias primas, cosa que no va a ocurrir. No puedes construir castillos en el aire.

El Consejo Fiscal cuestiona también las proyecciones del gasto. ¿También ve problemas?

Este año era importante incrementar el gasto por los efectos de la pandemia sobre la economía. Pero en la proyección inflan el nivel por encima de lo que puedan gastar, para dejarte el 2021 también alto. Al 28 de julio el Gobierno puede gastar lo que quiera.

¿Y para el próximo Gobierno?

La convergencia del gasto es muy lenta, sigue creciendo. Si bien cae como porcentaje del PBI, se te queda muy por encima de lo que era el nivel precovid. Estamos hablando de un punto y medio por encima del año 2019. Eso es muy poco creíble, no tenemos ese espacio. El déficit fiscal que va a estar en torno al 9% o 10% del PBI y una convergencia (al 1%) que se da recién al 2026 y de la deuda a su límite legal al 2039. Se pretende una trayectoria de gasto muy expansiva pasados los gastos temporales de la pandemia, basada en ingresos que no existen.

Pero siempre se habló de que Perú tiene suficiente fortaleza fiscal...

De acuerdo a las proyecciones del propio Gobierno, las necesidades de financiamiento entre el 2020 y en 2021 son de 17.5% del PBI, eso es brutal. Lo que está planteando el MEF es consumirse todos los activos líquidos este año. La proyección del MEF asume un consumo de activos netos de más o menos 5.5% del PBI este año, pero los activos netos disponibles son 7% del PBI del 14% que hay, es decir, se van a gastar casi todo el 2020.

¿Por qué solo está disponible la mitad de los activos líquidos?

Porque hay recursos que no son del Gobierno nacional, como el canon de los subnacionales o el Fondo Consolidado de Reservas. Debería ser público cómo es que se piensa gastar este dinero.

Entonces, no es que se tenga mucha holgura para gastar.

Hay el error común de pensar que tenemos activos para ser usados a libre disponibilidad del Tesoro y en magnitudes desproporcionadas, y en realidad no es así. Si hubiésemos tenido déficit de 2% o 3% podrías salir del apuro, pero se tiene que financiar 28 puntos del PBI para los próximos cuatro años, de los cuales más del 60% se usará entre este y el próximo año.

¿Estamos al límite?

Alcanza para tapar la mitad de lo que se necesita en los próximos cinco años. Pero en realidad solo puedes usar la mitad de lo disponible, es decir, alcanza para la cuarta parte. Tenemos un forado de financiamiento enorme.

En el MEF han dicho que no tomarán medidas tributarias y solo dejarán “recomendaciones” al próximo Gobierno. No se deben de dejar de tomar medidas. Pero si no quieren hacerlo, no dejen una trayectoria con un forado fiscal. La trayectoria de ingresos es la que manda y no la de gastos. No hay un solo número en el MMM que sea creíble y responsable, ni la de crecimiento, ni la de ingresos, ni la de gasto, ni la de deuda, ni la de activos.

¿No se ven medidas deausteridad?

No hay. No dicen que hasta el 2021 se congelarán las plazas públicas o los aumentos salariales por situación de emergencia. No hay ninguna medida de austeridad. Nada. No es para reducir el gasto, sino para repriorizar, reasignar partidas para atender las necesidades de la pandemia y porque debo comenzar a converger. En situaciones menos graves hubo medidas de austeridad y ahora, ninguna.

El FEF se creó para situaciones de emergencia y ahora se está usando prácticamente todo. ¿Cree que es positivo?

Es imprudente e irresponsable haber usado todo el FEF. Esa plata ya está en la cuenta del Tesoro y no va a regresar. El FEF es un fondo que señaliza al mercado que dice que tienes una reserva para emergencias y tú no sabes que va a pasar porque se pueden cerrar los mercados. Si te consumes todo te pones en riesgo. Le están dejando al próximo Gobierno una bomba de tiempo.

¿Una bomba de tiempo?

Sí. Deberían dejarle sus mejores proyecciones, pero les están dejando una bomba de tiempo. El riesgo es que el Gobierno que venga no tenga recursos líquidos, tenga problemas de financiamiento o simplemente no consolide gastando según la trayectoria que le han marcado.