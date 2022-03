El exministro de Economía señala que la meta de déficit fiscal debe bajarse del 3.7% a menos de 2.5% del PBI para este año. También que uno de los retos del actual titular del MEF es enfrentar normas laborales de este gobierno, como la que restringe la tercerización y la “Agenda 19″ del ministerio de Trabajo.

Afirma que, por ahora no hay riesgo inminente de que Perú pierda el Grado de Inversión, salvo que ocurra algo grave en el manejo político o institucional.

¿Qué implicancias económicas tiene el reciente mensaje del presidente Castillo en el Congreso?

No veo nada relevante en el mensaje que cambie la dinámica económica que tenemos ahora. El sentido del mensaje fue “nos quedamos todos”, ya que el gobierno tiene suficientes votos para evitar una vacancia; y que, como gobierno, van a seguir haciendo lo que ya hace y el congreso también.

El presidente Castillo, dijo que va a hacer cambios importantes y que va a corregir errores…

Lo que ocurre es que no se le cree, ya que hace lo contrario con el nombramiento en EsSalud, por ejemplo, en medio de la pandemia. Lo ideal sería que el gobierno, tras ese mensaje, haga cambios en el Gabinete, de ministros de Salud, Trabajo, Energía y Minas, Transportes, entre otros. Y en línea con ello que se archiven una serie de propuestas de políticas de gobierno, no sólo lo de la Asamblea Constituyente, sino la agenda del ministerio de Trabajo, por ejemplo.

El ministro Graham ha dicho que la economía va a crecer este año entre 3.5% y 4%. ¿es posible?

Es difícil decirlo, esa proyección parece ser optimista; el crecimiento no se esta fundamentando en decisiones de política pública que aumenten la confianza, sino que responde al viento de cola que viene de fuera. Si quitamos el precio del cobre que esta en US$ 4.70, y que llegó a US$ 5.00, la economía peruana estaría en recesión.

¿Puede crecer más la economía peruana?, ¿cuánto?

La dinámica interna (de incertidumbre), las acciones del Gobierno y del Congreso, le debe estar quitando al crecimiento de la economía dos puntos porcentuales o más. Es difícil que se llegue a 3.5% o 4% con este gobierno, si no hay cambios de política económica. Cuando hubo altos precios de minerales en el pasado (que no llegaron a los niveles actuales), la economía peruana en promedio más de 7%. No digo que se repita eso, pero no crecer 2% o 3%.

RIEGOS

¿Cuáles son los principales riesgos que afronta nuestra economía?

Diría que el principal riesgo en este momento es que el entorno externo se complique por el Tapering de EE. UU., por la invasión rusa a Ucrania, por el Covid que se podría complicar de nuevo (como está ocurriendo en Asia). De fuente interna, el principal riesgo es que el gobierno y el congreso continúen con el tipo de política que están siguiendo, que significa un deterioro cada vez mayor.

¿Ese riego interno es mayor que el externo para nuestra economía?

En el corto plazo los dos son importantes, pero el riesgo externo puede ser más relevante hoy porque es el que sostiene el bajo crecimiento que tenemos, pero en el horizonte de gobierno (hasta el 2026) ese riego interno es el más grande porque no sabemos qué va a pasar con la bonanza externa de precios y en algún momento necesitas caminar con tus dos pies (propias fuerzas).

RETOS

¿En este contexto, qué tres o cuatro problemas de corto plazo deben resolver el MEF y BCR?

El BCR ya subió la tasa de interés (8 meses consecutivos) y se adelantó al Tapering de la FED (EE.UU), está aplicando una política monetaria razonable. Preocupa más lo que ocurra con la FED, son inciertas las repercusiones que tenga el Tapering porque estamos en un escenario de inflación alta y con economías que se han vuelto adictas a los estímulos monetarios en los últimos 15 años.

Hablando de inflación ¿se puede esperar que vuelva a su rango meta en el 2023 como estima el BCR?

Sí es razonable el horizonte que plantea el BCR para volver al rango meta.

¿En la parte fiscal, qué problemas de corto plazo debe resolver el MEF?

Por el lado del MEF, el tema es complicado no sólo por lo que corresponde al MEF mismo, sino por las políticas de gobierno. En la parte del manejo fiscal, es bueno que el ministro Graham esté coordinando con el Consejo Fiscal sobre las reglas fiscales que va a enviar al Congreso. Está comenzando a ordenar la casa.

¿Qué más debe enfrentar el MEF?

Hay que restablecer el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF). Luego viene todo lo que son políticas sectoriales, cómo apuntalar las expectativas para la inversión con los ministros de Transportes, de Energía y Minas que se tiene, con los anuncios de cambios ambientales que han hecho (en el discurso del premier) y otros que parecieran un equivalente a la “Agenda 19″ en materia laboral.

REGLAS FISCALES

¿Qué debe contener la ley de Reglas fiscales que enviará el MEF al Congreso?

Lo primero es que la trayectoria del déficit se envíe al Congreso para su aprobación, se necesitan esas reglas fiscales y que la política macroeconómica sea consistente con las mismas. El horizonte de convergencia a la meta de déficit se puede discutir, pero yo pensaría que puede converger más rápido.

¿Antes del 2026, que es lo que ha planteado hasta ahora el MEF?

Sí, porque tienen vientos de cola del exterior que están generando ingresos fiscales enormes que han permitido cerrar el 2021 con un déficit fiscal de 2.5% del PBI. Y las cifras de recaudación siguen creciendo de manera importante, lo que significa que se debería converger más rápido a la meta fiscal.

¿Cuál debería ser la meta fiscal para este año?

Se tiene que modificar el déficit de 3.7% planteado para este año; si se cerró en el 2021 en 2.5%, este año debería cerrarse por debajo de esa cifra y la propuesta debería ser incluir una trayectoria fiscal de convergencia a la meta, más corta, que llegue antes del 2026. Y eso no significa cortar gastos, porque el presupuesto para este año está aprobado.

Sin embargo, en su discurso de envestidura, el premier hizo una serie de anuncios de más gasto…

El mercado laboral sigue golpeado, pero eso no significa que se deba continuar con el mismo tipo de política fiscal que se ha venido haciendo. Ya no se puede seguir con bonos universales, se tiene que empezar a aplicar políticas con mucha más focalización.

Pero ahí viene el tema de que tenemos un ministro de Economía relativamente aislado y que enfrenta una serie de riesgos, de contingencias fiscales potenciales, por ejemplo, lo que está pasando con Petroperú (Ver vinculada),

PRUEBAS PARA EL MEF

¿Cuáles son las pruebas acidas que deberá afrontar Oscar Graham?

Ahorita tiene que enfrentar el problema laboral, esa norma que restringe la tercerización y esa “Agenda 19″ del ministerio de Trabajo, por ejemplo. Obviamente su reto principal es cómo revertir las expectativas negativas y generar inversión privada, dado el gobierno del cual es parte, ya que estamos hablando de la necesidad de restituir el FEF, pero cada semana salen problemas como el de Petroperú. Y hay otros temas, como el querer pasar Servir al MTPE, con lo cual se mata la idea de llevar adelante esta reforma.

¿Otra prueba para el MEF será contener las demandas de mayor gasto fiscal desde el interior del gobierno?

Sí, claro. Con un gobierno como el actual, que, si bien no tiene toda la fuerza en el Congreso, sus decisiones de política son distorsionantes en lo cualitativo, y algunas son contra reformas malas para el futuro del país

¿El MEF debe tener cuidado con el concurso para ocupar presidencias de organismos reguladores?

En cuanto a los organismos reguladores, el MEF tiene un representante en la comisión que los nombra; la comisión no es lo mejor, pero hay que esperar qué decisiones toman. Es importante tener presidentes en estas entidades que tengan conocimiento de la materia para la que son nombrados, que sean intachables, etc.

INVERSIÓN PÚBLICA

¿Cómo vislumbra el comportamiento de la inversión pública en este año de elecciones regionales y municipales? El ministro de Economía ha dicho que crecería 20%.

Ojalá se logre ese 20%, pero creo que es más que un problema de programación como ha dicho el ministro. Una parte que explicaba el fuerte incremento que se veía hace seis meses era los efectos estadísticos y por la ejecución de muchos proyectos que no se habían podido hacer por la pandemia.

Cuando esa gasolina se acabó y con el cambio de gobierno, que siempre ralentiza la ejecución, pero más con este gobierno que no sabe cómo gestionar el gasto, la inversión pública se cayó. El ministro Graham tiene que ayudar a levantar ese muerto, pero los mayores responsables de esta son Transportes, Vivienda, gobiernos regionales, gobiernos locales. No es claro cómo pueda revertir la caída de la inversión pública.

En cuanto a la inversión privada el ministro Graham nos dijo que iba a afianzar la confianza. ¿Podrá?

Creo que no, si no hay cambios importantes a nivel del resto del gobierno para que el ministro de Economía tenga aliados dentro del Gabinete, en sectores con los cuales trabajar de la mano, por ejemplo, Energía y Minas, Trasportes y Comunicaciones, Ambiente, Trabajo.

LABORAL

¿Quién puede y debería en el Gabinete parar las medidas laborales que está tomando este gobierno, sin consultar al CNT?

Lo que viene del Ejecutivo, son decisiones del presidente. Hay algunos temas que son competencia del MTPE, pero lo que han hecho con la tercerización laboral es ilegal. En lo que es la RMV (salario mínimo), el MEF no tiene un voto vinculante, pero normalmente la voz del MEF pesa; usualmente las decisiones laborales son parte de la política económica, por lo tanto, el que marca la línea es el MEF y el MTPE tiene que alinearse.

El tema acá es que el MTPE tiene la Agenda 19, que es muy destructiva, y la viene implementando. Estoy seguro de que, el MEF está en contra prácticamente del total de esas iniciativas laborales y lo que tendría que hacer el presidente es respaldar al MEF.

Pero es poco probable que lo haga, como en el tema de minería…

Exacto, entonces ahí está el gran tema. Yo creo que el MEF va a tomar decisiones correctas, hemos vuelto hacia un MEF razonablemente bien enfocado. EL Congreso también es parte del problema, ya que lamentablemente saca algunas normas destructivas, que quizás para algunos pasa desapercibido, como la devolución del Fonavi, por ejemplo, que es evidentemente irresponsable y fiscalmente peligrosa.

GRADO INVERSION S&P

S&P acaba de bajar la calificación de riesgo crediticio de Perú…

Sí, han bajado la calificación de BBB+ a BBB, con perspectiva estable, y quedamos a un peldaño de perder el Grado de Inversión, al igual que con Fitch (BBB), mientras que con Moody´s (Baa 1 estamos a dos peldaños de perderlo. En los tres casos la calificación está hoy con perspectiva estable.

¿Qué viene hacia adelante, Perú está en riesgo de perder el grado de inversión?

El hecho que hoy las calificaciones estén con perspectiva estable implica que, probablemente, por un tiempo (unos 12 meses) no vuelvan a modificar la calificación, aunque también va a depender fundamentalmente del desempeño económico, pero también del institucional y político.

¿No hay por qué preocuparnos, entonces?

Diría que, por ahora, no hay un riesgo inminente de que Perú pierda el Grado de Inversión, salvo que ocurra algo grave en el manejo político o institucional. Sin embargo, esto no debe llevar a pensar que debamos estar tranquilos, porque la perspectiva puede cambiar por algún acontecimiento grave. Por ejemplo, qué pasa si se aceleran los pagos de Petroperú a raíz de lo que están haciendo en esa empresa, lo que podría llevar que el Tesoro Público tenga que rescatarla y eso tendría un impacto fiscal importante.

Petroperú: El presidente Castillo debe apoyar cambio de sus autoridades

La pérdida de grado de inversión de Petroperú, por parte de Standard & Poors (S&P) encarecerá el financiamiento que necesita la empresa para poder sostener toda la etapa de transición hasta que la refinería opere. Además, la rebaja se da cuando hay riesgo alto que Petroperú enfrente una aceleración de pagos a acreedores. Las autoridades de esa empresa deberían estar negociando para evitar que eso, señaló Alonso Segura.

Advierte que este es uno de los casos que, por nombrar el Gobierno gente incompetente en los altos cargos de esta empresa, puede tener consecuencias fiscales significativas. La solución del problema, agrega, tiene que empezar por cambiar a las autoridades de Petroperú. Si bien sus accionistas son el MEF y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la decisión depende del Minem porque tiene 3 votos en la Junta de Accionistas y el MEF 2. “Estoy seguro de que el MEF está pidiendo el cambio de los directores y gerente de Petroperú”, pero debe contar con el apoyo del presidente Castillo, dijo.