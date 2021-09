Si el Gobierno sigue con anuncios inconsistentes, el tipo de cambio seguirá al alza y eso retroalimenta las expectativas de inflación, advierte Alonso Segura, exministro de Economía en entrevista con Gestión.

¿La decisión del BCR de subir la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, refleja una actitud agresiva de parar en el corto plazo el repunte de inflación, o más bien indica la preocupación de que la espiral de alza de precios aún no se detiene?

Evidentemente el BCR está respondiendo principalmente a la evolución de la inflación y diría que también, de manera secundaria, al tipo de cambio. La inflación nacional y en Lima ha subido un punto porcentual por mes en julio y agosto, y en muchas ciudades se ha acelerado más. Es cierto que ha habido un componente externo de oferta importante en ello, pero las expectativas de inflación ya están comenzando a desatarse, y la función primordial del BCR es mantener estas dentro del rango meta (1% a 3%) y para ello necesita ser más agresivo en términos de ajustar la trayectoria de la tasa de interés.

¿Entonces, el aumento de la tasa de interés es más para contener las expectativas de inflación?

Mientras el BCR perciba que el hecho de que la inflación observada salga encima del rango meta es algo temporal, puede preocuparle, pero eso no gatilla su decisión, lo que gatilla el alza de la tasa de interés de referencia es que los agentes económicos comiencen a pensar que la inflación se va a mantener alta por un período largo de tiempo; es decir, en la medida que las expectativas de inflación están saliendo del rango meta, el BCR tiene que utilizar sus instrumentos, elevar la tasa de interés, para mantener ancladas las expectativas de inflación. No es el primer banco central que lo hace, también lo han hecho el de Chile y el México, pero el BCR de Chile subió 75 puntos básicos, fue más agresivo, digamos.

¿Decía usted que el aumento de la tasa de interés es también para enfrentar el alza del dólar?

El BCR también se preocupa por la estabilidad financiera y en la medida que el tipo de cambio sigue presionando al alza, sigue interviniendo en el mercado cambiario. En ese contexto, esta subida de la tasa de interés de referencia también lo ayuda a mitigar las presiones del tipo de cambio porque abre el diferencial de retorno de instrumentos en soles que se invierten en el Perú, frente a instrumentos en dólares que se invierten en otras plazas.

¿El BCR seguirá aumentando la tasa de interés de referencia?

El BCR está atento a la evolución de las expectativas de inflación y en la medida que perciba que estas pueden estar presionadas al alza podría subir la tasa de interés de referencia de nuevo. Creo que la va a subir en lo que resta del año, no necesariamente en octubre, pero creo que se viene otra subida, por lo menos, este año y en el siguiente, evidentemente, porque el BCR está en trayectoria de normalización de la tasa de interés. La ha adelantado, la política de tasa de interés del BCR está siendo más agresiva para contener las expectativas de inflación y va a continuar en ese proceso, el cual va a ser más rápido.

¿Es posible que en 12 meses se vuelva al rango meta de inflación?

Esperemos que sí; por eso es por lo que el BCR está tratando de evitar que se contaminen las expectativas de inflación. Si vemos las expectativas en el tipo de cambio, ahí ya hay un problema porque analistas del sistema financiero y no financiero todavía tienen expectativas de precio del dólar alrededor de S/ 4.00 de acá al 2023. Es decir, proyectan un nuevo ´piso´, un nuevo equilibrio del tipo de cambio entorno a ese precio, pero los analistas económicos tienen un piso del dólar entorno a S/ 4.5 al 2023. Entonces el BCR tiene que evitar que se desaten las expectativas de inflación y por eso va a seguir aumentando la tasa de interés de referencia.

Dijo usted que el BCR está en trayectoria de normalización de la tasa de interés. ¿Qué significa?

Ahora, el BCR está en un proceso de normalización de la tasa de referencia, de normalización de la política monetaria. Conforme la economía se recupera y va cerrando la brecha del producto, el BCR necesita una política monetaria menos expansiva.

Pero, el BCR dijo que su tasa de interés de referencia, aun con el alza, implica todavía una política monetaria expansiva…

Sí, considera eso porque la tasa de interés neutral está, todavía, muy por encima del 1% en que está ahora, más aún con una inflación de 5%. Y aun si esta última retornara al rango meta, la tasa de interés de referencia actual estaría unos 200 a 250 puntos básicos debajo de su tasa de interés neutral, por lo que el BCR todavía tiene margen para ir normalizando su tasa de interés de referencia.

La pregunta no es si va a seguir normalizando la tasa de interés de referencia y la va a acercando a lo que considera una tasa de interés neutral (salvo que haya retrocesos en la tasa de recuperación económica, nuevas cuarentenas, que la inversión privada se contraiga severamente por alguna razón) sino el ritmo al cual lo hará, pero en este momento es claro que va a subir la tasa de interés porque tenemos inflación alta y expectativas de inflación saliendo del rango meta.

¿Qué medidas adicionales, no solamente del BCR, pueden ayudar a disminuir las expectativas inflacionarias?

En realidad, el control de las expectativas inflacionarias es función del BCR, pero no hay mucho que se pueda hacer cuando la inflación es de oferta y externa.

Como es la que tenemos ahora…

En realidad, la inflación que tenemos tiene dos componentes. Uno es la inflación de oferta por el alza de los precios de los insumos importados; han subido las cotizaciones internacionales de bienes de la canasta básica como maíz, soya, trigo, combustibles y no los puedes contener como si fueran alzas por presiones de demanda, en cuyo caso sí se podría tomar alguna política fiscal más neutral, menos expansiva.

¿Las medidas que está dando el gobierno para paliar el alza del precio del GLP ayudan?

Lo que están haciendo, en el tema del GLP, eso de volverlo al FEPC, va a ayudar, pero en el margen.

Decía usted que la inflación tenía dos componentes, ¿cuál es el otro?

La devaluación del sol. En el año ya tenemos una devaluación de casi el 13% y una parte importante no responde a factores internacionales sino a factores de incertidumbre y políticos internos. Si tuviéramos un escenario político tranquilo y un gobierno con políticas mínimamente sensatas, tendríamos una apreciación del tipo de cambio; sin embargo, tenemos una devaluación y eso está retroalimentando la inflación por el lado del componente importado de la canasta de bienes y servicios.

¿Qué medidas tendría que tomar el gobierno para lograr ese escenario de tranquilidad?

Lo primero que debería hacer el gobierno es tomar decisiones que generen tranquilidad como, por ejemplo, de una vez encarpetar anuncios como el de una Asamblea Constituyente; nombrar al presidente del BCR y su directorio, pero parece que no quieren nombrar a Julio Velarde, no sé qué concepto tienen de la autonomía del BCR.

Las idas y venidas, los anuncios a medias y que no cumplen, las indefiniciones, crean incertidumbre, aparte de que en términos de política económica no han decidido nada, más allá de ofrecer más gasto público y eso no ayuda.

¿Si el gobierno toma esas medidas el tipo de cambio bajaría?

Si lograsen traer tranquilidad probablemente el tipo de cambio no bajaría como debió haber bajado, pero bajarían las presiones al alza y eventualmente el dólar bajaría algo.

Si siguen con ese tipo de anuncios inconsistentes, ideologizados, inaplicables, peligros, destructivos para el país, lo único que van a lograr es mantener la incertidumbre alta, que el tipo de cambio siga al alza y eso retroalimenta las expectativas de inflación. Y el BCR no puede hacer ya más.

¿Las tendencias internacionales de los precios de alimentos que el Perú importa indican que una reducción de estos en las próximas semanas o aún es prematuro afirmar eso?

Nadie puede decir si esos precios se van a normalizar las próximas semanas o meses. Las subidas en general se han dado hace pocos meses y luego como que han dejado de subir, pero proyectar precios de materias primas es complicado.

Lo que sugeriría el entorno económico internacional es que los bancos centrales en general están con presiones inflacionarias, que las economías están ya en proceso de crecimiento que se ve fuerte este año y posiblemente también el próximo y que eso sugiere que comiencen a retirar los estímulos monetarios, que es una de las razones importantes, por las que los precios se han incrementado.

Entonces, con el retiro del estímulo monetario esos precios deberían ceder, pero si van a comenzar a bajar ya en dos o cuatro meses y a qué velocidad es difícil decirlo, pero sí se debería empezar a ver una moderación y deberían comenzar a caer hacia adelante en los próximos meses.

A nivel internacional, incluso en EE.UU, hay una tendencia a una mayor inflación. ¿Bajo ese escenario, qué tanto repercute en el combate para bajar la inflación interna?

Lo que están haciendo los bancos centrales, incluso el de EE.UU., es comenzar a subir sus tasas de interés paulatinamente, pero después comenzarán a retirar los estímulos monetarios cuantitativos (tapering) y eso anticipa que debería reducir la liquidez y, con ello, la subida de los precios de los commodities, alimentos, petróleo y otros. Eso debería ayudar a los que los precios internos bajen y la inflación, incluso a que esta sea negativa en algunos bienes o que comiencen a normalizarse.

Pero el retiro del estímulo monetario también puede presionar el fortalecimiento del dólar y no queremos que eso nos encuentre acá con incertidumbre y un tipo de cambio en S/ 4.10, S/ 4.20 o más, ya que de ser así el dólar podría subir más. Parece que el gobierno no ve eso, no ve hacia adelante y cree que con gasto público puede solucionar todo.

CREDITO

¿El aumento de la tasa de interés de referencia tendrá impacto importante en el costo del financiamiento de los agentes económicos o será marginal?

Va a significar que empiece a subir el costo del crédito, pero el impacto todavía es marginal porque la tasa de interés de referencia todavía está muy por debajo de su nivel de equilibrio, y en términos reales es hoy bastante negativa.

Las tasas de interés en soles para el sector privado han subido entre julio y setiembre. ¿Ese incremento se debe al aumento de la tasa de interés de referencia del BCR?

El alza de la tasa de interés del BCR ira afectando de manera marginal, pero las tasas de interés están bastante bajas y son muy competitivas todavía. Sin embargo, el alza de la tasa de interés de referencia se tiene que hacer porque si no se hace se te va la inflación.

¿Si el aumento de la tasa de referencia del BCR eleva el costo del crédito ello puede afectar la reactivación de la economía?

El impacto es todavía marginal. Lo que afecta la reactivación de la economía de manera muy importante es la contaminación de las expectativas de inversión empresarial que están en terreno fuertemente negativo y eso es atribuible 100% al gobierno.

Pensar que porque esta subiendo la tasa de interés de referencia, que esta muy por debajo de su nivel de equilibrio, se está afectando la reactivación de la economía no es correcto cuando lo que se tiene es que las expectativas empresariales, sea las que calcula el BCR o las de consultoras privadas, están por el suelo, en terreno que se condice con una contracción de la inversión privada y esto sí puede revertir la reactivación, parar la recuperación del empleo formal. Y todo eso es atribuible al gobierno en un 100%.