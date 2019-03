Elusión tributaria: Congreso no debe eliminar responsabilidad de directores de empresas

En la agenda del pleno del Congreso de hoy, está el debate del dictamen que realizaría tres cambios al Decreto Legislativo 1422, que hizo precisiones a la norma antielusiva, entre los que se encuentra la eliminación de la responsabilidad de los directores de las empresas cuando se encuentren actos de elusión tributaria.

Si bien esta eliminación fue consensuada por el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en diciembre del año pasado, para el extitular del MEF, Alonso Segura, esta medida no debe derogarse, pues le quitaría efectividad al control de prácticas elusivas en las empresas.

Segura explicó que en el Perú existe una "industria" de profesionales que se dedican a recomendar prácticas de elusión tributaria en las empresas, a través de su participación en sus directorios.

"Acá hay una industria. No estás hablando de cualquier director que se sienta y aprueba estados financieros. Hay abogados o estudios que tiene directores en 20 empresas y en las 20 dicen hagamos este esquema", afirmó.

Es por ello, que el exministro señala que es necesario que se mantenga la responsabilidad de las personas que sean las que planifican las estrategias de elusión tributaria.

"Si tú le quitas la responsabilidad de que vaya con esa responsabilidad personal, entonces van a seguir haciéndolo, porque no hay el incentivo a dejar de hacerlo. Todo eso funciona con incentivos", refirió.

Precisó que la norma no busca responsabilizar a todos los directores que aprueben las prácticas elusivas, sino a quienes participaron activamente en el planeamiento de este esquema y para ello, la Sunat deberá demostrarlo. "Entiendo que el Decreto Supremo del MEF iba a clarificar cuándo se aplica", añadió

Posición del Gobierno

Alonso Segura le pidió al Gobierno tener una posición clara y firme para que el Decreto Legislativo 1422 no sea modificado por el Congreso. "En otras ocasiones han pechado al Congreso y creo que esta vez lo amerita", dijo a Gestión.

"El Ejecutivo debería saltar hasta el techo con esto. Su posición debería ser el defender eso a nivel presidencial si es necesario. Si no corren el riesgo de que esta norma no funcione, no estamos para normas que estén pintadas en la pared", precisó.