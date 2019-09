Si bien el Gobierno insiste en realizar modificaciones a la Ley General de Minería -ahora a través de una comisión de notables- para el ex ministro de Economía, Alonso Segura, dada la coyuntura de incertidumbre que conmueve al país, no es el momento de plantear ese tipo de cambios a esa norma.

“Conozco a algunos de los notables, pero no hay un contexto apropiado para tener propuestas balanceadas, soy escéptico que sea el momento correcto, cualquier discusión a esa ley debería venir en un futuro congreso y futuro gobierno”, remarcó, entrevistado por Agenda Política, de Canal N.

Subrayó que se trata de una ley importante para un sector importante para el desarrollo del país, y que la comisión antes mencionada puede plantear cosas sensatas, pero dio a entender que hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar con sus propuestas. “Ciertos cambios a la Ley General de Minería podrían hacerse mediante facultades delegadas, en temas técnicos específicos, pero una discusión mayor debería esperar”, apuntó.

De otro lado, indicó que tampoco está de acuerdo con que se hable ya de la posibilidad de introducir una reforma integral de la Constitución, posterior a la posibilidad de un cierre del Congreso.

“Hay otras decisiones que deben tener contexto apropiado para darlas, una reforma constitucional en el escenario actual va a generar la madre de todas las incertidumbres, no tenemos un contexto para una discusión balanceada de reformas de la constitución. No es el entorno apropiado, no es el momento apropiado ni (hay) los actores apropiados para una discusión (de ese tipo), nos meteríamos en camisa de once varas”, advirtió.