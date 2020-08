Hoy se presentó el primer ministro Walter Martos en el Congreso para conseguir el voto de confianza, en un discurso con un mayor contenido sobre las acciones en salud para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, y en el que se han esbozado algunas líneas en materia económica.

Ante ello, se recogieron los comentarios de tres economista sobre el anuncio del presidente del gabinete ministerial.

1. “Como discurso es casi un cascarón, sin estrategia en política económica”

Alonso Segura, exministro de Economía:

Siguen sin una estrategia en política económica para la salida de la crisis, sin Marco Macroeconómico Multianual, es un discurso que ha sido muy limitado en materia económica. Algunos anuncios como la Mesa Ejecutiva para las Mypes, como los CITE que ojalá funcionen, pero como discurso es casi un cascarón.

Veo difícil que puedan ejecutar S/ 20,000 millones de inversión pública en la segunda mitad del año, ojalá lo realicen, pero eso no se verá si tenemos en cuenta los antecedentes. Se ha tenido tres años de preCovid con una ejecución muy pobre en inversión pública, y no existen medidas de mercado laboral.

No es claro a dónde van a ir con este rebrote de cifras de propagación de la epidemia, que dicen que eran anticipables, pero es así porque no se hizo nada para evitarlo.

Se están materializando los riesgos a la baja y seguimos sin una estratégica económica oficial, pública y consistente. Son cifras lanzadas al aire y eso no es una estrategia de salida de la crisis, y menos cuando mencionan que los indicadores líderes muestran una recuperación rápida. Parece que no están entendiendo a lo que se enfrentan.

Los números observados en salud y en economía no muestra un panorama muy optimista, pero en el discurso parecen dar otra impresión de que están haciendo todo bien.

Con esto no estoy pidiendo que no se les de el voto de confianza que deben dárselo, al igual que a Pedro Cateriano, pero sigo sin entender que lamentablemente el Gobierno parece estar en otra frecuencia frente a los dos temas, en salud y economía.

2. “No hay una estrategia que estimule la demanda, excepto el tema del bono”

Alfredo Thorne, exministro de Economía

Lo más positivo, me parece, es la nueva estrategia sanitaria. El premier ha dividido la estrategia muy bien, ha hecho mucho énfasis en la parte preventiva, donde se tiene que hacer el énfasis. Es correcto decir que no deberíamos esperar a que llegue el paciente a la cama UCI, al respirador. Me ha gustado el hecho que ha dicho que va a ir a buscar el virus, va a tener centros de aislamiento, se ve que hay una nueva estrategia de combate al virus que pareciera más certera y adecuada.

En la parte económica, yo rescataría el bono. Es algo en lo que he insistido, me parece positivo que terminen de distribuir el primer bono y ahora vayan por el segundo bono. Lo que me preocupa es la forma en que lo vayan a distribuir y el primer ministro ha dicho que no van a cometer los errores del primer bono, ojalá.

En términos de recuperación económica no veo un programa de recuperación económica. Lo que veo es un MEF que dice que no va a gastar 17 puntos sino 18, pero no hay una estrategia que estimule la demanda, excepto el tema del bono, que estimule la inversión privada. No habló mucho, a parte de seguimiento de proyectos. No veo estrategia de cómo se va a llevar el país a la recuperación.

El primer ministro dice que los números están mejorando, sí pero porque la economía se está abriendo y los precios internacionales están aumentando, los sectores primarios fundamentalmente, pero no los no primarios. No veo una estrategia global que nos permita crecer el 2021.

El primer ministro mencionó dos cosas, la frustración que tienen ellos con la ejecución y dijo que iba a sacar un decreto haciendo los ajustes, pero no dijo cómo es que iba a solucionar la subejecución.

No se mencionó el tema minero. Yo lo tomo como una concesión a un grupo antiminero en el Congreso, como una acción política. Él habló de seguimiento a proyectos, y ahí están los proyectos mineros. Seamos sinceros, este no es un Gobierno prominero, no ha sacado Tia María, no han destrabado proyectos.

Cuando una economía cae en recesión tiene una contracción del sector privado muy poderosa. A no ser que tengamos un shock muy fuerte, a no ser que haya un shock que cambie las expectativas, estimule el consumo, la inversión, es difícil pensar que nos vamos a reactivar. Yo no lo veo, sí hay un apoyo al sector privado, él dice, pero es un poco lírico. Dice vamos a apoyar al sector privado, pero no dice cómo.

3. “La reactivación en los 11 meses no logra con adjudicaciones, sino con la implementación concreta de proyectos ”

Juan José Marthans, Director de Economia en PAD- Escuela de Dirección

Creo que está plagada de buenas intensiones, que le ha agregado algunos puntos sobretodo al frente de descentralización y algo más se ha dicho.

Sin embargo, aún no se ha dado las señales claras en el derrotero de la urgencia para la reactivación de la economía peruana.

Creo que se ha perdido una oportunidad para cubrir algunos vacíos. En este proceso de urgente reactivación se piensa en la adjudicación en los próximos 12, bajo APP u otro, eso no es luchar contra la recesión porque tendrá impacto en el 2022 o 2023, pero no en el muy corto plazo.

La reactivación en los 11 meses no logra con adjudicaciones, sino con la implementación concreta de proyectos puntuales.

Por otro lado, en el MEF se trabajó el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad en el que se tiene el segmento de proyectos que podrían reactivarse para generar empleo y parte de la infraestructura. Aunque se ha mencionado, pero con una generalidad. Se hubiera preferido la mención de cuatro de los proyectos en la ejecución en los próximos meses y se que defina con la progresiva ejecución, la demanda de mano de obra y el efecto multiplicador de la demanda de insumos y de los proyectos, así como el impacto multisectorial.

No hay mucho tiempo para hablar de proyectos de mediano y largo plazo, acá tenemos que concretar soluciones de cortos plazo y en el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad que no se van a concretar en el 2021, pero que si se pueden poner en marcha.

A diferencia del expremier, en esta ocasión no se ha hablado de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima, lo que es correcto; pero no se indica que pasos se van a seguir para destrabar la Línea 2 del Metro de Lima.