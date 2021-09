El presidente Castillo viene de un viaje para atraer inversiones y respetar a la inversión privada, pero ha pasado menos de una semana y surge la amenaza de nacionalizar el gas de Camisea, con las condiciones que plantea Guido Bellido ¿Qué mensaje dejan al final?

El gobierno cree que puede decir o ajustar los mensajes de acuerdo a la audiencia, y no se tiene consecuencias, creen que pueden ir a Washington, Nueva York, la ONU, y decir vamos a respetar las inversiones; y venir acá y decir otras cosas que quieren hacer, siguen impulsando una Asamblea Constituyente, y no clarifican una serie de cosas de su política económica de su plan de Gobierno; el problema es que nadie les cree. Ese mensaje triunfalista con el que han regresado de su gira lamentablemente, incluyendo al ministro de Economía, hacen sugerir que están en una realidad paralela.

Un mensaje confuso para los inversionistas…

Primero dicen varias cosas distintas, una opuesta a la otra, interpretan que todo ha sido un éxito, creo que confunden la diplomacia, porque las multilaterales obviamente son diplomáticos antes los mensajes, eso no significa que estén tranquilos con lo que esté planteando el gobierno. Eso, por un lado, por otro, creen que pueden decir una cosa en un lugar, otra cosa en otro lugar y que nadie se va a dar cuenta. Viven en un mundo paralelo.

¿Quiénes viven en ese mundo paralelo? ¿El presidente o algún ministro?

Todo el Gobierno, el ministro de Economía dice que ha sido todo un éxito la gira, también el presidente, todo el Gobierno.

Las inversiones para el 2022 están casi en zona negativa, ¿qué pasar con las inversiones privadas con este mensaje que se deja por Camisea?

Ahora toda inversión (privada) será susceptible de ser revertida o cancelada. Los inversionistas grandes ya no están invirtiendo, el propio BCR que dice que la inversión privada va a ser plana el 2022 en cero, y que la inversión no minera va a estar negativa. La inversión minera es prácticamente por lo que ya está en curso y que no se puede revertir, pero no hay señal de ninguna inversión nueva. Esto lo que hace es reforzar el tirón hacia abajo de la inversión privada, por tanto, afecta el empleo, la tributación, etc.

Estamos en un contexto favorable por los altos precios de los minerales y las cifras deberían ser otras, pero ello no ocurre…

Las expectativas empresariales, según el BCR, están en su nivel más bajo, con excepción temporalmente de la crisis financiera global y del impacto de la pandemia, estamos en un contexto muy favorable, con precio de las materias primas récord, y las expectativas deberían estar en un nivel alto. Esas expectativas empresariales están ahora en un terreno negativo, están diciendo que las inversiones privadas se contraerán para adelante.

¿El ministro de Economía Pedro Francke aún no se pronuncia, debería dar algún comentario para aclarar el tema de la nacionalización de Camisea?

Hay que ser muy cuidadosos, creo que, a diferencia de Bellido, el ministro de Economía está tratando de actuar dentro del marco legal vigente, pero hay que tener mucho cuidado, dado lo que ha pasado en Petroperú. Si en un directorio salen a decidir por el retiro de 19 gerentes principales, uno como ministro y siendo miembro de la junta debe pedir explicaciones, por qué se ha dado esa medida, quiénes son los reemplazantes, etc. Nadie actúa así por decisión propio sin consultar al ministro, y si lo hace el ministro está pintado en la pared.

Debería pedir explicaciones, pero aún no lo hace, al menos públicamente...

Preocupa más cuando en sus declaraciones dice que el ministro de Economía no se mete en decisiones de otros sectores, pero esas decisiones tienen impacto económico, y tienen que pasar por el consenso como mínimo del ministro de Economía. Está en una dimensión paralela, no entiende cual es el rol del ministerio de Economía. Y el Gobierno es un caos, facciones que quieren cuota de poder, realmente parece que el Perú es lo último que les importa

Ahora también se ha anunciado el retiro de la demanda ante el TC por el CAS, el costo es de S/ 4,200 millones calculado por el mismo MEF…

Una medida así debería venir poner la alerta roja, está afectando el presupuesto público, y ¿tampoco es su decisión? Esas decisiones, independientemente de quien firma las normas, tienen que ser discutidas, al final el MEF debe tener voz y voto en eso; no significa que va a ganar todas las peleas, todas las discrepancias, pero el MEF no debe permitir que del ganen por “walkover”, peor es que se haga autogoles.

Por otro lado, se viene la Segunda Reforma Agraria, recién han incorporado a los privados ¿más señales que añaden a la incertidumbre?

Es un tema general, el MEF tiene que participar en todas las decisiones, no es solo la voz principal, es el director de orquesta, pero acá pretende ser un violinista más. No sé qué hará el Gobierno, pero no puedes ser un cómplice espectador, cuando es su responsabilidad evitar que tomen esas decisiones, cuáles son las líneas rojas del MEF. El retiro del CAS no es un tema sectorial; cuando no convocan al agro formal que es el llamado a ser el tractor de los pequeños agricultores, es un tema económico.

Sobre la última medida de Camisea, ¿cuál debe ser la señal clara que deben dar?

Lo único que cabe es desmentir, decir acá no va a haber ninguna nacionalización; hace rato que debió darse un cambio de Gabinete, muchos ministros debieron haberse ido. Si no hay un desmentido hay una complicidad.

Algunos ministros se han mostrado casi de acuerdo con las medidas, aunque lo han moderado para no confrontar con el premier…

También le corresponde al presidente (entrevista antes del Twitter del presidente); el ministro de Economía también porque eso afecta la economía, el empleo, todo, otros pueden mirar al techo. El presidente también debe salir y sentar posición.

Corresponde que haya una posición clarísima del MEF, aunque eso no soluciona todo el problema, demostraría o señalaría que hay una posición encontrada entre el MEF y la PCM, MEF estaría haciendo lo que corresponde.