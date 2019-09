El gigante chino del comercio electrónico Alibaba protagonizó hace cinco años la mayor salida a bolsa de la historia y hoy vale más del doble, un ascenso en el que apenas se ha despeinado por la guerra comercial arancelaria entre Estados Unidos y China y la temida ralentización de la economía en su país.

Alibaba conquistó la cima de los estrenos bursátiles más exitosos del mundo en septiembre de 2014, cuando recaudó un total de US$ 25,000 millones en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Wall Street, colocando sus títulos a un precio de US$ 93.89, por encima de todas las previsiones, y alcanzando una capitalización de US$ 231,000 millones.

Contactada por EFE para repasar su aniversario y retos, la corporación remitió una nota donde asegura que se ha "transformado" en "una economía digital entera, con negocios y afiliados que cubren todo, desde las compras 'online', los pagos y la logística hasta el entretenimiento, los servicios locales y el comercio tradicional".

Con una plantilla de 100,000 empleados, su valor en el mercado se sitúa hoy en unos US$ 461,000 millones, el doble respecto a su debut, perfilándolo como un gigante a medio camino de los colosos estadounidenses Microsoft (1.05 billones), Apple (US$ 988.600 millones), Amazon (US$ 909.800 millones) y Alphabet (US$ 801.800 millones).

Su cotización se ha disparado un 30.59% en lo que va de año, y es que Alibaba "ha captado la atención de los inversores de Estados Unidos, que observan cómo se desempeña con el ascenso de la clase consumidora china", dijo a EFE el analista Jesse Cohen, de la web Investing.

En el último ejercicio fiscal -terminado el 31 de marzo- mejoró un 37% su beneficio gracias a los ingresos de la venta minorista en el mercado chino, que supone el grueso de su volumen de negocio, aunque la firma asegura que está "cambiando la manera de comprar no solo en China sino en todo el mundo, a medida que se globaliza".

Entre abril y junio, el primer trimestre del nuevo año fiscal, Alibaba también aumentó ganancias a nivel interanual y superó las expectativas de los analistas de Wall Street, que buscaban signos de desgaste por la guerra arancelaria entre Washington y Beijing.

"De manera similar a Amazon en EE.UU., Alibaba ha diversificado su principal negocio de comercio electrónico hacia otros flujos de ingresos, como el servicio en la nube y el envío de alimentos, convirtiéndola en una buena apuesta de cara al futuro pese a las tensiones de la guerra comercial EE.UU.-China", agregó Cohen.

Jack Ma, fundador de Alibaba, es considerado el hombre más rico de China. (Foto: AFP)

El director de la firma de inversión Wedbush Securities, Daniel Ives, dijo a CNBC que las firmas de comercio electrónico chinas están "bajo presión" debido a las preocupaciones por el crecimiento en la región y la ralentización de su economía, pero opinó que "el ladrido es peor que la mordedura ahora mismo".

Por su parte, el consejero delegado de Alibaba, Daniel Zhang, reconoció recientemente que "las incertidumbres geopolíticas han puesto una presión adicional sobre el crecimiento global", pero convino que eso supone "tanto un reto como una oportunidad para la economía china".

En ese sentido, Zhang consideró que "el consumo y el sector de los servicios se convertirán en el nuevo motor de crecimiento", y aseguró que la empresa está "bien posicionada" para aprovechar esa tendencia.

Muchos analistas estadounidenses comparten ese optimismo por el futuro, como Thomas Chong, de la firma Jefferies, quien aseguró en una nota que "Alibaba tiene múltiples impulsores de crecimiento para los próximos años", por lo que recomienda apostar por ella.

La "gallina de los huevos de oro" de Alibaba está en su "mercado principal", China, donde está mejorando el consumo y la firma muestra una "sólida ejecución" y "capacidad para digitalizar el sector minorista", desgranó Chong.

"Su ecosistema de sinergias le permite acelerar fácilmente en ciudades medianas y servicios locales. Tiene un claro liderazgo de mercado en la tecnología de la nube, que es la columna vertebral de la digitalización en diferentes sectores", concluyó este analista.

El aniversario de Alibaba llega cuando el empresario Jack Ma, que la fundó hace veinte años y hoy es el hombre más rico de China, deja su presidencia ejecutiva tras abandonar previamente el puesto de consejero delegado en 2013.

Aunque recientemente ha habido "una fuerte presión para vender" acciones en reacción a la retirada de Ma, que seguirá en la junta directiva, el valor de Alibaba se ha recuperado porque está "en modo crecimiento, a pesar de la desaceleración de su negocio de comercio electrónico", señaló el analista Cohen.

En su discurso de despedida, recogido por el medio especializado Seeking Alpha, Ma destacó que China tiene una población y una infraestructura empresarial unificada que contribuyen a una "buena oportunidad" de crecimiento para Alibaba.

“La mayor oportunidad está en la demanda doméstica de China. Mientras la demanda se desarrolle bien, se puede elevar no solo la economía china, sino la economía global. Pero la generación de crecimiento de esta demanda no solo recae en las medidas del Gobierno, más bien en una economía de mercado”, sostuvo.