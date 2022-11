En la medida que avanza la campaña de siembra de algodón en Perú, las proyecciones sobre el número de áreas instaladas van en aumento y rompería un récord de las últimas tres décadas.

En agosto último, la Asociación Nacional de Productores de Algodón (Anpal) proyectaba 12,000 hectáreas instaladas entre el norte y sur del país (en la campaña anterior se instalaron 10,000 hectáreas). Ahora se proyecta terminar con al menos 15,000 hectáreas, de acuerdo a Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). “Estamos ayudando a financiar la instalación a través de un programa”, sostuvo.

A la fecha, según Anpal, ya se sembraron 8,000 hectáreas pero todavía falta instalar áreas en el sur con la variedad de algodón IPA 59, cuya siembra recién comienza y durará hasta diciembre. Asimismo, en Cañete (Lima) y Lambayeque también se está terminando el proceso de siembra.

Cabe indicar que la mayor demanda de algodón, en el mercado nacional, se explica por los mayores pedidos al sector confecciones desde Estados Unidos, país que decidió vetar importaciones textiles desde algunas zonas algodoneras de China y redirigir su mirada a países de América Latina.

Pero las buenas expectativas de siembra en Perú no aseguran un mejor precio, señala Elvin Palma presidente de Anpal. “Si bien hay demanda en el sector confecciones, las empresas en cualquier momento pueden decidir importar algodón o insumos de otros lugares. Por eso es necesario que se apruebe el Plan Nacional de Algodón que sería el punto de partida para lograr los objetivos”, indicó a gestion.pe. Según agregó, el precio de algodón en chacra pasó de S/200 en diciembre del 2021 a S/170 este año.

En octubre último, la asociación de productores de Perú inició conversaciones con la Asociación Brasileña de Productores de Algodón (Abrapa) -que ha logrado abrir oficinas de promoción en China- para conseguir mercados para el algodón peruano.

“Actualmente Perú solo promociona la variedad IPA y no el PIMA cuando éste último es de alta calidad. Lo que buscamos con Brasil es que sea un socio para encontrar mercados y tener posibilidades de ingresar a China, país donde ellos ya tienen una oficina y ofrecen sus productos. También necesitamos el Plan Nacional porque en lugares de producción claves como Nazca y Palpa, en Ica, no tienen agua y no hay nuevos proyectos de reservorios que permitan el aseguramiento hídrico”, explicó.