Alfonso Bustamante: “Como Consejo de la Alianza del Pacífico nos frustra la velocidad en las decisiones”

El 4 y 5 de julio se realizará la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico. En este contexto, el presidente pro tempore del Consejo Empresarial, Alfonso Bustamente, señaló que durante esos días se anunciará la creación de una Secretaría Técnica que le haga seguimiento a las propuestas que el sector privado le hace a los países miembros porque actualmente no hay celeridad en la implementación.

¿Qué función cumple el Consejo Empresarial dentro de la Alianza del Pacífico?

Hay 20 miembros (cinco por cada país) que nos reunimos periódicamente y hacemos propuestas de política pública a los mandatarios. Si bien trabajamos entorno a la integración, últimamente estamos planteando propuestas de segunda generación porque nuestras economías ya están integradas con los tratados de libre comercio.

¿A qué propuestas de segunda generación se refiere?

Por ejemplo, el “pasaporte de dinero”, para que los fondos de pensiones pueda ser invertidos en otras economías de la Alianza del Pacífico sin restricciones. Hay temas como la armonización regulatoria: en registro de medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos, suplementos alimentarios y alimentos procesados.

¿Hay avances en la armonización regulatoria?

Perú y Colombia no hemos ratificado alguno de los acuerdos, que son protocolos modificatorios y sus anexos, para la exoneración regulatoria. Si lo hiciéramos, todos estos productos cosméticos, medicamentos, dispositivos médicos y otros, podríamos venderlos a los mercados de la Alianza del Pacífico sin restricción alguna.

¿Han logrado algo concreto en el “pasaporte de dinero”?

Hay avances a nivel de Economía, de Cancillería. Sin embargo, no hemos logrado implementar esto.

¿Considera que hay celeridad en la adopción de las propuestas del Consejo Empresarial entre las economías de la Alianza del Pacífico? Vamos a anunciar la conformación de una Secretaría Técnica del Consejo Empresarial, justamente que nos permita darle mayor seguimiento a las propuestas presentadas.

¿Para ver si se cumplen?

Para que haya continuidad.

Pero, ¿hay velocidad para implementar las propuestas cuando quedan en terreno de los mandatarios?

Como Consejo Empresarial a veces nos frustra que la velocidad con la que cual se mueven las decisiones en el sector privado, no sea la misma que en el sector público. También, vemos con frustración que desde que participo en el Consejo seguimos discutiendo lo referido a la armonización regulatoria, seguimos proponiendo y hasta ahora no lo logramos.

¿A qué responde?

Se acuerdan las cosas en los cuatro países, pero la implementación de los mismos requiere en consenso de, por ejemplo, el Congreso; o no se pone en agenda para debatirse. Nuestro rol es seguir insistiendo y creemos que con una Secretaría Técnica vamos a poder sistematizar nuestros pedidos. Desde el lado privado no podemos imponer políticas públicas, a pesar de que hayan sido acordadas por los jefes de Estado, no podemos interferir. La participación del privado es propositiva, pero la Secretaría Técnica es importante porque queremos darle continuidad a las propuestas.

¿Qué propuestas se presentaron el año pasado que a la fecha no se han materializado?

Como comentaba, lamentablemente son parte de las mismas que presentamos ahora, el tema de la armonización regulatoria. Son tareas pendientes.

¿Qué otras propuestas nuevas hay además de la Secretaría Técnica?

También plantearemos que las otras economías de la Alianza del Pacífico implementen voluntariamente el certificado azul, así como el Perú. Este certificado busca reconocer los esfuerzos de las empresas que están comprometidas con el manejo responsable del agua. Hay también otras propuestas pero son más técnicas, se trata de pequeños perfeccionamientos o temas que hemos venido avanzando pero que no hemos concluido. Por ejemplo, la integración financiera, también haremos algunos anuncios, pero no hay temas concluidos.

Aún no hay avances en la integración de otros países



En los próximos días se realizará la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, donde se esperan algunos anuncios vinculados a las cuatro economías miembros.

Alfonso Bustamente, presidente pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (AdP), indicó que esperaban anunciar en dicha cumbre la integración de nuevas economías a la AdP como Nueva Zelanda y Canadá. Sin embargo, esto ha quedado en stand by porque no se habría llegado a mayores acuerdos al respecto.

“Son Estados asociados que aspiran a ser miembros plenos. No se ha logrado porque hay un cambio en la posición de México y Colombia. Ese proceso se ha entrampado un poco, lo cual es una mala noticia”, anotó.

Por su parte, Bustamante también explicó que se están avanzando en las conversaciones para que Ecuador sea un país asociado a la Alianza del Pacífico, “pero no hay nada concluido tampoco”, remarcó.

De hecho, en la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico asistirá el presidente de dicho país, Lenín Moreno.