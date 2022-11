Luego de anunciar que el presidente Pedro Castillo no asistiría a CADE, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, criticó al sector empresarial, pues según dijo solo se reúnen entre ellos para analizar algunos problemas del país. “Con ello, demuestran su poca voluntad para abordar los problemas laborales que aquejan a un gran sector de trabajadores”, señaló en un comunicado.

Indicó que el presidente de la República decidió no asistir a ese evento de empresarios y prefirió quedarse en Lima, donde tiene una serie de actividades que él considera que es más importante atender en estos momentos que ir a hasta Paracas

“Mira, en el evento CADE Ejecutivos 2022, han estado hablando de la tercerización laboral y le han preguntado al ministro de Economía y Finanzas (Kurt Burneo) sobre el tema, pero si hubieran querido hablar verdaderamente de la tercerización hubiesen invitado al ministro de Trabajo. Entonces en qué quedamos, en un club de amigos que conversan entre ellos”, enfatizó.

El titular del MTPE recordó que él discrepa sobre ese tema con la posición del titular del MEF, pero dijo que es necesario debatir sobre la tercerización en todos los campos.

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, consideró que el decreto supremo que limita la tercerización laboral en el sector privado, pues señaló que según los datos que se vienen observando en el mercado laboral, esta medida no debe continuar.

Salas afirmó que si la aplicación del Decreto Supremo 001-2022-TR, que modifica algunos aspectos del reglamento de la Ley de Tercerización no ha venido funcionando, es porque ha sido “superatacada” judicialmente. “Ni siquiera han dejado que se ponga en práctica para ver cómo funciona en cuanto a respeto de los derechos laborales de los trabajadores”, apuntó.

Además, informó que hace una semana invitó a los gremios de empresarios a una sesión del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), para analizar el Código Laboral que elabora su sector, pero decidieron no asistir. Solo acudieron los representantes de los trabajadores, añadió.

“El sector privado no muestra voluntad para dialogar sobre temas laborales. Siempre buscan una justificación o pretexto, porque los hemos citado hace poco al CNTPE para abordar un tema importante como el código del trabajo y no han asistido. En realidad, los hemos invitado hasta siete veces y no existe la voluntad”, apuntó en el comunicado de prensa.

En agosto los gremios empresariales enviaron una carta al entonces ministro de Trabajo, Juan Lira, en donde ratificaron la suspensión de participar en el Consejo Nacional del Trabajo si el ministerio no deroga el Decreto Supremo 014-2022-TR —que modifica artículos del reglamento de la la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo — y el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que elimina parcialmente la terciarización en el Perú.

Los empresarios señalaron que el Decreto Supremo 014-2022-TR “en materia de negociación colectiva, huelga o arbitraje potestativo, no son realmente adecuaciones o actualizaciones” como el gobierno sostiene. “Dicho Decreto Supremo contiene muchas disposiciones que infringen, desnaturalizan o no tienen soporte en la Ley (más allá de sus competencias reglamentarias) e incluso respecto de normas de la propia Constitución”. apuntaron.

Cuestión de confianza

De otro lado, el ministro Salas afirmó que la solicitud del Ejecutivo al Congreso para que analice la cuestión de confianza se debe a que el gobierno ha presentado 64 proyectos de ley al Legislativo sobre temas de gobierno, que se encuentran encarpetados. Entre ellos se encuentran muchos destinados a la reactivación económica, acotó.

Sin embargo, saludó que el Parlamento por primera vez responda a un requerimiento del Ejecutivo en menos de 24 horas.

Finalmente, Salas señaló que sería un buen gesto del presidente del Congreso, José Williams, de aceptar la invitación del jefe de Estado, Pedro Castillo, de reunirse en Palacio de Gobierno para ponerse de acuerdo que leyes son necesarias aprobar en beneficio del país.

