ALD Automotive alista un plan de inversiones a corto plazo

El mercado de renting y gestión de flotas de vehículos en el Perú tiene un potencial inmenso. Usemos a Dinamarca como punto de comparación. En este país, que tiene cinco millones de habitantes (poco más de la mitad de Lima), ALD Automotive cuenta con una flota propia que equivale al doble de todo el mercado de alquiler de vehículos en el Perú.

“En el mercado peruano las cosas van cambiando muy rápido. La flota que tenemos acá es muy similar a la que tenemos en países de Europa. Es más pequeña, sí, pero muy parecida”, afirma Mike Masterson, CEO global de ALD Automotive, compañía francesa de renting de vehículos con presencia en 43 países.

ALD Automotive llegó al Perú en el 2016. Su reciente foco en la región se debe en buena parte a que varios de sus principales clientes –empresas transnacionales con presencia en Latinoamérica– les solicitaban que expandieran sus operaciones para contar con sus servicios también en nuevos mercados.

Con poco tiempo operando, la firma ya cuenta con más de 60 clientes en el Perú, entre los que se encuentran Telefónica, Cobra, Prosegur y P&G, entre otros. Y la estrategia para crecer implica fuertes inversiones y una evangelización del servicio de renting.

Estrategia

La tasa de equipamiento automotriz en el Perú (el ratio de vehículos sobre habitantes) es baja: apenas la mitad de la registrada en Chile. De otro lado, solo uno de cada cinco autos es adquirido por personas jurídicas y apenas el 10% de ese volumen se usa para arrendamiento de vehículos. Así, el potencial es enorme.

Una empresa que opta por el renting en detrimento de una flota de vehículos propia puede obtener una importante reducción de costos. “La combinación de servicio, ahorro y control de gastos ha hecho que el producto sea muy popular”, señala Masterson.

A nivel mundial, ALD Automotive cuenta con una flota de 1,5 millones de vehículos. Se trata de uno de los principales compradores de autos del mundo, lo que les permite contar con precios muy competitivos que también alcanzan al mercado peruano, lo que se refleja en sus ventas: del total de pedidos de renting registrados el 2017, el 20% correspondió a ALD Automotive.

La firma francesa apunta a crecer en el segmento de grandes empresas, apalancada en sus clientes internacionales. También apuntan a llegar a las medianas y pequeñas empresas de mayores ingresos. En el futuro también ofrecerán servicios de arrendamiento para personas naturales. Hoy, afirma masterson, el foco es el corporativo.

Resultados

Las ventas de ALD Automotive el 2017 fueron de US$ 2 millones. Se espera que el 2018 sean de entre US$ 5 millones y US$ 6 millones.

La flota en el Perú es de 550 vehículos.

Las inversiones para los siguientes dos años son de US$ 50 millones para incrementar la flota.