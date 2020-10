El 2020 podría considerarse como el año de la expansión del alcohol en gel y también del etílico. Ambos productos se han vuelto indispensables en los hogares y espacios públicos a fin de desinfectar principalmente las manos y otras superficies para evitar contagios de la pandemia COVID-19.

José Enrique Silva, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), conversó con Gestión.pe y dio detalles de cómo ha incrementado el consumo de estos productos, esenciales para en la denominada “nueva normalidad”.

“El mercado del alcohol en general es disruptivo, ha roto todas las barreras conceptuales. El alcohol en gel está pasando de ser un ‘lavador de manos’ a tener nuevas presentaciones. Ahora va a venir con aromas, tendrán humectantes e incluso suavizantes. Va a evolucionar bastante" explicó.

Detalló que el Mundo se encuentra ante un nuevo mercado que durará generaciones, incluso más allá de la presente crisis sanitaria a fin de prevenir contagios de todas las enfermedades virales.

En cuanto al consumo del alcohol etílico, Silva sostuvo que se ha multiplicado producto de la pandemia. “Considero que ha aumentado en un 800%. Más adelante el consumo se va autorregular, pero perdurará en el tiempo. Ambos productos se van a diversificar", detalló.

Medicinas

La última semana, la ministra de salud, Pilar Mazzetti anunció que la Hidroxicloroquina, Ivermectina y Azitromicina no se volverán a emplear más en el tratamiento de los pacientes hospitalizados a causa del nuevo coronavirus.

La titular del Minsa, sostuvo que estos medicamentos o sus combinaciones no tienen efectos beneficios, es decir no ayudar a mejorar a los pacientes y por lo tanto, no se recomienda su uso.

Al respecto, Silva dijo que podría haber un grado mayor de stock de estos medicamentos, pero no será muy grande, porque las personas adquieren estos medicamentos para tenerlos en su hogar en caso exista una emergencia.

“Las personas no compran estos productos por el coronavirus únicamente, sino para tenerlo en su botiquín, en caso un miembro de la familia enferme. Ahora estos medicamentos serán utilizados para curar las dolencias de siempre. Incluso, se podría tener un consumo mayor", argumentó.

Silva comentó que algunos casos positivos sí pudieron beneficiarse con estos medicamentos. Pero, no todos los organismos responden igual. No obstante, afirma que la solución será la denominada inmunidad de rebaño, que llegaría antes que la vacuna.