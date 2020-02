La sostenibilidad en la industria de la moda y la promoción de esta demandaría una inversión de entre US$ 20,000 y US$ 30,000 millones anuales, según el informe “Financing the Transformation in the Fashion Industry: Unlocking Investment to Scale Innovation”, elaborado por Boston Consulting Group (BCG) y “Fashion for Good”, presentado en el Foro Económico Mundial Davos 2020 en Suiza.

El reporte, que presenta ideas y hallazgos para lograr un modelo operativo sostenible, indica que este monto permitirá a las empresas dedicadas a este rubro desarrollar e implementar innovaciones disruptivas en forma de nuevos materiales, procesos, tecnologías y modelos de negocio antes del 2030.

“El tema de la sostenibilidad está surgiendo en la agenda global de todas las industrias. Por ejemplo, el sector energético ha visto un auge en la inversión en energía limpia en la última década; la industria automotriz está invirtiendo fuertemente en vehículos eléctricos y más recientemente la alimentación y la agricultura han atraído una inversión creciente", sostiene el informe.

"Sin embargo, una transformación similar aún no se ha arraigado realmente en la industria de la moda”, añade.

El documento enfatiza que, si bien algunas empresas de moda han progresado, la industria en su conjunto aún no ha emprendido el grado de cambio sistemático necesario para mantener el ritmo de los objetivos climáticos mundiales, las demandas de las partes interesadas y los obstáculos regulatorios.

Se destaca que durante los últimos años solo una fracción de todo el capital disponible se ha invertido en tecnología de moda y textil, dejando a muchos emprendedores atrapados en una brecha financiera, lo que dificulta su capacidad para desarrollar y escalar innovaciones.

Según el informe, de alcanzarse el financiamiento, este escalaría a todos los sectores de la moda (marcas de moda, socios de la cadena de suministro, inversores, entre otros). En el caso de las marcas, estas se beneficiarían a través de acuerdos de adquisición, proyectos piloto e inversiones directas.