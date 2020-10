La exportación de ajíes peruanos está creciendo de forma sostenida desde hace al menos cinco años y continuará haciéndolo en la siguiente década, lo que podría convertirlos en la próxima “estrella” de la canasta de capsicum.

Renzo Gómez, presidente del Comité de Capsicum de la Asociación de Exportadores (ADEX), indicó que las 27 presentaciones de ajíes concentran envíos anuales por US$ 8 o 9 millones. Estos montos reflejan un importante crecimiento en los últimos cinco años, pues en el 2015 la exportación de los pimientos picantes no llegaba al millón de dólares.

“Los ajíes peruanos han tenido un crecimiento rápido por el boom gastronómico. Antes se exportaban muy poco, pero ahora están presentando un crecimiento sustancial año tras año, en todas las presentaciones. Se venden en conservas y secos como ají panca y ají molido, sobre todo. Creemos que este producto va a crecer y será la estrella de nuestra canasta en los próximos 10 o 20 años”, declaró a Gestion.pe.

Los destinos que más demandan las variedades peruanas son los mismos que concentran las mayores colonias peruanas (como Chile, Italia, España o los Estados Unidos), que los necesitan para condimentar sus platos.

Sin embargo, Gómez consideró que este ingrediente será cada vez más popular entre los extranjeros, a medida que se difunde la gastronomía peruana por medio de los restaurantes que la ofrecen en el mundo.

“Creemos que en los próximos años la demanda no vendrá solo de las colonias peruanas, sino que su preferencia llegará a la gente de su entorno y también los restaurantes peruanos que están en las ciudades más importantes del mundo serán focos de crecimiento”, añadió.

El objetivo de que estos pimientos picantes tengan acogida mundial no se cumplirá de un día al otro, advierte el presidente del gremio, sino que tardará varios años, como les tardó a los mexicanos posicionar el jalapeño como uno de sus productos bandera. “Ellos lo lograron con un trabajo de muchos años y nosotros queremos hacer lo mismo con el ají y el rocoto”, expresó.

Según sostuvo, estos productos nacionales gozan de una ventaja frente a otros ajíes del mundo. Si bien todos comparten el picor, la fragancia de los ajíes peruanos los distingue de aquellos con similar apariencia.

Canasta de capsicum

El producto más vendido de este género es el pimiento morón, que concentraría ventas por US$ 100 millones a fines de este año, según las estimaciones del comité. Le siguen la páprika (US$ 80 millones), el piquillo (unos US$ 20 o 25 millones) y el jalapeño (US$ 12 millones).

Entre enero y agosto de 2020, las exportaciones totales de la canasta de capsicum cayeron alrededor de 10% en valor, en relación con el mismo periodo de 2019, principalmente por la crisis internacional originada por el COVID-19. El comité estima que los envíos se recuperarán en los últimos meses del año, con lo cual la caída al cierre de 2020 giraría en torno al 5%.