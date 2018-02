Ahorros registraron su crecimiento anual más alto de los últimos cuatro años en enero, según Asbanc

Asbanc informó que al cierre de enero de 2018, los depósitos totales captados por la banca privada reportaron un nuevo incremento alcanzando su mayor crecimiento anual en los últimos cuatro años.

Así, el monto total de los ahorros sumaron S/ 233,943 millones, representando un avance de 10.49% frente a lo registrado en enero de 2017, usando un tipo de cambio constante para el cálculo.

"Este resultado positivo es consecuencia del repunte de las cifras en todos los tipos de depósitos en soles como vista, ahorro y plazo en 34.4%, 13.8% y 14.9%, respectivamente, en los últimos doce meses. Esto en línea con la recuperación que la demanda interna viene mostrando en periodos recientes", señaló Asbanc.

Fuente: Asbanc Fuente: Asbanc

Desagregando por moneda, se observa que los depósitos en soles llegaron a S/ 133,581 millones en enero del presente año, registrando un aumento de S/ 2,558 millones (1.95%) respecto al mes anterior y de S/ 21,576 millones (19.26%) respecto a enero del año pasado.

De otro lado, al analizar las cifras de los depósitos en dólares, vemos que éstos registraron un pequeño avance y se ubicaron en US$ 31,207 millones, aumentando en US$ 866 millones (2.85%) a tasa mensual, en tanto que a tasa anual el aumento fue en US$ 199 millones (0.64%).

Por último, el índice de solarización de las captaciones totales se ubicó en 57.10% a enero de 2018, cifra mayor en 4.73 puntos porcentuales en comparación con enero de 2017, aunque menor en 0.03 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2017, observando así un comportamiento descendente en los últimos tres meses.

"Esto podría deberse a la bajada de las tasas de interés de referencia por parte del BCR y al aumento de las tasas de referencia por parte de la FED, generando así que el diferencial de tasas se reduzca", indicó el gremio bancario.

Cabe mencionar también que el ruido político debido a la posible vacancia, podría ser otro factor que haya influido a que el ratio de solarización disminuya en estos tres últimos meses; esto a pesar del fortalecimiento de nuestra moneda frente a la divisa estadounidense.