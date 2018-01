El Agustino apunta a más zonas de comercio y edificios de 20 pisos

Por: Josimar Cóndor

A partir de mejoras en sus principales vías, El Agustino comienza a atraer inversiones.

Así, el municipio estudia cambios de zonificación para establecer nuevas zonas comerciales y albergar edificios de hasta 20 niveles, señaló su alcalde Richard Soria.

De esa manera, se suma a distritos como Ancón, que también busca la renovación urbana (Gestión 12.1.18).

Al respecto, Soria refirió que han recibido propuestas para cambiar la categoría de vivienda taller a zona de comercio en los alrededores del municipio, en los jirones San Carlos, Chiquián y Alfonso Ugarte, y la avenida Ferrocarril.

Asimismo, comentó que una inmobiliaria busca luz verde a un proyecto de edificios de departamentos de hasta 20 niveles en la zona de Tayacaja, en los alrededores del hospital Hipólito Unanue.

Actualmente, solo se admiten edificios de ocho pisos en ese sector, mencionó.

Propuesta

Frente a dichas solicitudes, Soria indicó que los técnicos del municipio trabajan para presentar una propuesta con nuevas zonificaciones en el distrito a la Municipalidad de Lima en este semestre.

Hoy los edificios más altos del distrito los viene construyendo Besco, en un proyecto de seis torres de departamentos de 15 niveles, en una zona cercana a la vía de Evitamiento, en el límite con Santa Anita.

Retail

En tanto, y vista la acogida que ha recibido Plaza Vea en El Agustino, nuevas cadenas de retail moderno quieren llegar al distrito, dijo Soria.

Así, Makro avanza las obras de un establecimiento cerca a la estación El Ángel del Metro de Lima.

“La apertura está prevista para este semestre, ahora están coordinando los permisos con la Municipalidad de Lima”, comentó.

Actualmente el distrito alberga al mall Agustino Plaza, y podría recibir otros proyectos comerciales y/o de vivienda, pues existen grandes terrenos en posesión de Sedapal y el cuartel Barbones que pueden ser aprovechados, precisó.

Industria no retrocede

Si bien la actividad inmobiliaria viene expandiéndose en El Agustino, la industria también presente en el distrito no se estaría viendo amenazada por el crecimiento urbano, pues muchas de las fábricas de la zona (Qroma, Pavco, Unicon y otras) mantienen sus operaciones y no han presentado planes de cierre o mudanza, dijo el alcalde Richard Soria.