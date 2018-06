Agromin 2018: “La minería solo usa 1.5% del agua dulce del Perú”

Grandes cambios para el sector agro minero del Perú. En la última década, la minería ha crecido en casi un 100%, mientras que el agro en un 50% en medio de diversos conflictos que aún no tienen forma de resolverse.

Conversamos con Rómulo Mucho, presidente de Agromin sobre el panorama actual de la agro minería en el Perú y sobre Agromin, el evento que busca darle solución a los diversos conflictos que tiene el sector.

Según Mucho, la agro minería representa el 72% de las exportaciones y casi 27% de toda la mano de obra y casi el 20% del PBI.

“Hoy venimos a romper el mito que la minería consume el agua ya que según nuestras investigaciones, la minería solo usa 1.5% del agua dulce. No deja a la población sin agua, como muchos aseguran”

De esta manera, Mucho aseguró que trabajando de manera responsable, aplicando el conocimiento con ciencia y tecnología, la minería no tendría que dejar algún efecto secundario en el medio ambiente.

“Somos un país minero por excelencia y eso no lo puede negar nadie. Sin embargo, hemos dejado de crecer por los proyectos que están postergados.”

Más tarde, mencionó que tanto la minería como el agro son demasiado importantes para la economía peruana. “¿Cuántos puestos laborales generarían? Muchísimos. Estimamos que tenemos por desarrollar al de 350 mil hectáreas nuevas para la agricultura. Falta abrir los ojos a los peruanos.

Precisó también que los conflictos agro mineros actuales nacen por una mala comunicación, desconocimiento e intereses subalternos.

“Hay un tema ideológico que ya no hay que explotar las minas y por el contrario, si no desarrollamos las minas hoy, no vamos a llegar a ninguna parte. La necesidad del Perú es avanzar más pero se necesita capital para mejorar la educación, la investigación.”

Añadió además que si hubieran salido muchos proyectos hoy paralizados, estaríamos en índices mucho más bajos de pobreza.

“Tendríamos solo 10% de pobreza. Lo cual quiere decir que de 10 peruanos, solo 1 sería pobre, lo cual es manejable. Aunque lo idea es llegar a cero.”

Finalmente, mencionó que se habla mucho de la ley de promoción agraria pero que cree que se tiene que analizar bien la situación ya que desde su punto de vista, no sería positiva para el país por el momento.