Agroindustrial Beta espera producir 3.2 millones de cajas de 8.2 kilogramos (kg) de uvas para finales de 2019, lo que representaría un crecimiento de 15% en comparación a las 2.8 millones de cajas producidas el año pasado.

De acuerdo con la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), las uvas representan actualmente el segundo producto de agroexportación no tradicional con más crecimiento en lo que va del año (9%), por debajo de la palta (18%).

Si bien Agroindustrial Beta tiene como principal destino China, la compañía buscará ampliar su mercado en el exterior. Para esto, impulsará una mayor exportación de uva a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Corea.

Actualmente, las 850 hectáreas de cultivo de uva de la empresa, situadas en en las regiones de Ica y Piura, se encuentran en producción.

Se espera que la recolección de esta fruta en sus variedades Crimson Seedless, Arra 15, Red Globe y Thompson Seedless ayuden a alcanzar la cifra proyectada para este año.

Asimismo, Agroindustrial Beta informó que continúa el proceso de siembra y sustitución por variedades de uva patentadas como Timco, Sweed Globe y presentaciones de producto congelado.

Al término de 2018, el Perú se situó como el tercer exportador mundial de uva fresca con despachos por US$ 819 millones, por debajo de Chile (US$ 1,074 millones) y Estados Unidos (US$ 926 millones).