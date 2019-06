Agroexportadores: Sin prórroga de la Ley de Promoción Agraria inversiones podrían irse hacia Colombia

Después que se conociera que no se incluyó en la agenda del Pleno Agrario -que se realizará hoy- el dictamen que modifica la Ley N° 27360, que aprueba las normas de promoción del sector agrario; los agroexportadores se mostraron preocupados porque esto podría generar incertidumbre.

Ricardo Polis, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), señaló que si llega el 2021 -cuando vencen los beneficios del agro- y no se extiende la ley mencionada, simplemente los proyectos agrícolas se van a paralizar y los capitales se van a ir a países que les den mayores facilidades, como Colombia.

Esto debido -señaló- a que dicho país incluso ha adoptado medidas similares a las incluidas en la Ley de Promoción Agraria peruana.

"Teniendo un Pleno Agrario, donde el presidente de la Comisión Agraria había priorizado este proyecto, nos sorprende que este no haya entrado en la agenda. Espero haya una rectificación en las próximas horas", anotó.

En la misma línea, Jessica Luna, gerente general de Comex Perú, indicó que los empresarios se han mostrado preocupados porque varias empresas agroexportadoras están comprando tierras en Colombia "al no haber seguridad con la normativa".

"Nosotros hemos dialogado con el Ejecutivo y el Legislativo para que esto sea un tema priorizado. Esperamos que se pueda incluir en el debate. Es importante dar este mensaje que los temas económicos son importantes, no solo los políticos", remarcó Luna.

Agregó que las exportaciones agropecuarias -que se contrajeron 3.3% en abril- no solo caen o se desaceleran por no tener leyes claras, sino también porque tenemos proyectos de irrigación paralizados. " No hay señales claras", puntualizó.