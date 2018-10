De acuerdo a un análisis de Apoyo Consultoría, las agroexportaciones han venido multiplicándose luego que la Ley de Promoción Agraria entrara en vigencia.

Así, cuando las agroexportaciones totales sumaban US$ 643 millones en el 2000, estas ascendieron a los US$ 1,339 millones (+108%) en 2005. Para 2010, los envíos sumaban US$ 3,178 millones (+137%) y, hasta el 2015, estas llegaban a los US$ 5,091 millones (+60%).

Para el 2008 había poco más de 2,700 empresas acogidas al régimen laboral agrario. Hasta el 2017, había cerca de 4,000 empresas sujetas. Asimismo, cada una estas tiene en promedio 77 trabajadores en el régimen agrario.

El objetivo de la promulgación de la ley fue impulsar la inversión extranjera en el sector. En ese sentido, mientras que entre 1993 a 1995 la inversión ascendió a US$ 5.8 millones, entre 2011 y 2015, la inversión ascendió a US$ 55.3 millones.

Los beneficios de la norma son contratación por períodos flexibles, una remuneración diaria en base a la Remuneración Mínima Vital, 15 días de vacaciones, indemnización por despido arbitrario, CTS y gratificaciones y un aporte a EsSalud de 4%. Asimismo, está una tasa de impuesto a la renta de 15%.

Cabe recordar que la balanza comercial agraria fue negativa entre 1990 y el 2000. Asimismo, el 70% de los productores eran pobres y el 36% estaban en situación de pobreza extrema. Además, la productividad era solo del 25% de la productividad promedio de la economía peruana.

A la fecha, los cultivos de agroexportación son los que más ingresos generan. Así, la uva puede generar un ingreso promedio de S/ 50 mil en chacra por hectárea y tanto el espárrago como la granada, S/ 49 mil.

En cuanto a la competitividad, el sector es uno de los que más ha crecido en los últimos años desde el 2004. De acuerdo a Apoyo, la tasa de crecimiento anual promedio es de 4.43% frente a otros sectores como Comercio (4.39%), Minería e Hidrocarburos (0.4%) y otros sectores (1.47% en promedio).

Respecto al empleo formal, tanto directo como indirecto, la tasa promedio de crecimiento desde el 2004 al 2017 ha sido de 4.4%. Hasta el año pasado, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares, se habían producido 242 mil empleos formales directos y 557 mil empleos formales indirectos.

Hacia el 2004, la cifra ascendía a 131 mil empleos formales directos y 331 mil indirectos, registrándose tan solo una caída en 2010 (503 mil empleos formales).

Asimismo, la formalidad en el agro creció a una tasa de 9% por debajo de Comercio (22%), Construcción (13%) y Manufactura (10%), siendo el promedio de 8% a nivel nacional.

De igual manera, los tributos recaudados en dicha actividad se multiplicaron desde el 2000 (S/ 73 millones) al 2017 (S/ 539 millones).

El impacto también ha generado que la remuneración promedio mensual de los trabajadores asalariados en la actividad haya crecido sustancialmente. Hacia el 2004 se registró una remuneración de S/ 658 (S/ 460 fue la RMV en ese entonces), mientras que hacia el 2017 el salario fue de S/ 1,472 (frente a los S/ 850 de RMV en 2017). En dicho período solo se registró una caída en este factor hacia 2006.

Pobreza

De igual manera, la pobreza se redujo gracias a la actividad en proporciones sustanciales. En 2004, la tasa fue de 81.3% en la actividad agraria y agroindustrial, mientras que para el 2017, esta se redujo a 38.3%.

Pese a ello, aún continúa en niveles altos frente a los otros sectores ya que le sigue Manufactura con 17% hasta el año pasado.

Sin embargo, los mayores avances se registran en las zonas agrarias costeras. Tal es así que el número de trabajadores bajo el régimen agrario ascienden a 99% en Ica, a 24% en Lima y 23.8% en La Libertad.

Mientras que en Áncash la tasa se reduce a 28%, Loreto a 21%,, San Martín 19%, Tacna 18%, Ucayali a 18%, y, en el peor de los casos, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho los niveles no pasan el 1%.

En ese sentido, la productividad, considerando como año base el 2007, solo ha aumentado en la costa tal como registra el siguiente cuadro.

Productividad por zonas (Apoyo). Productividad por zonas (Apoyo).

Por último Geoffrey Cannock, de Apoyo Consultoría, señaló a gestión.pe en el marco del Seminario Agroexportación de Comex, que las agroexportaciones se han incrementado considerablemente en tanto el valor de los productos no tradicionales agrícolas se han multiplicado por 13 entre el período de 2000 a 2017.