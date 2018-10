Agroexportaciones no tradicionales se multiplicaron por 10 tras Ley de Promoción Agraria

De acuerdo a un análisis de Apoyo Consultoría, las agroexportaciones han venido multiplicándose luego que la Ley de Promoción Agraria entrara en vigencia.

Así, cuando las agroexportaciones totales sumaban US$ 643 millones en el 2000, estas ascendieron a los US$ 1,339 millones (+108%) en 2005. Para 2010, los envíos sumaban US$ 3,178 millones (+137%) y, hasta el 2015, estas llegaban a los US$ 5,091 millones (+60%).

Del total, en 2015 las agroexportaciones no tradicionales llegaron a los US$ 4,387 milllones. Hasta hace unos días, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó que las exportaciones no tradicionales estarían cerca de los US$ 14 mil millones para este año.

Para el 2008 había poco más de 2,700 empresas acogidas al régimen laboral agrario. Hasta el 2017, había cerca de 4,000 empresas sujetas. Asimismo, cada una estas tiene en promedio 77 trabajadores en el régimen agrario.

El objetivo de la promulgación de la ley fue impulsar la inversión extranjera en el sector. En ese sentido, mientras que entre 1993 a 1995 la inversión ascendió a US$ 5.8 millones, entre 2011 y 2015, la inversión ascendió a US$ 55.3 millones.Los beneficios de la norma son contratación por períodos flexibles, una remuneración diaria en base a la Remuneración Mínima Vital, 15 días de vacaciones, indemnización por despido arbitrario, CTS y gratificaciones y un aporte a EsSalud de 4%. Asimismo, está una tasa de impuesto a la renta de 15%.



Cabe recordar que la balanza comercial agraria fue negativa entre 1990 y el 2000. Asimismo, el 70% de los productores eran pobres y el 36% estaban en situación de pobreza extrema. Además, la productividad era solo del 25% de la productividad promedio de la economía peruana.



Agroexportaciones se han duplicado en cada quinquenio después de la ley

Empleo de calidad, directo e indirecto, ha crecido a tasa promedio de 4.4 anual entre 2004-17. Cerca de 800 mil personas se benefician indirecta o directamente de la actividad.

Según apoyo formalidad del sector agrario creció más que el promedio nacional. Además las remuneraciones han crecido a lo largo de los años tras la ley.

La tasa de pobreza se ha reducido. En Ica x cada mil empleos, más del 95% de trabajadores están bajo el régimen agrario . Luego viene lima con 243 y la libertad con 238.

Asimismo, la.productividad en la costa de ha incrementado. La formalidad en la costa ha generado que los distritos con agricultura moderna tiene un índice de 0.03 idh mayor que el promedio.

Actualmente cerca de 4k empresas han sido beneficiadas por la.ley. productividad ha crecido más que otros sectores. Y se ha reducido la incidencia de la pobreza. Valor de agroexportaciones se ha multiplicado por 13 entre 2000-17