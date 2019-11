Economía







Agroexportaciones tocan máximo histórico al sumar US$ 4,758 millones entre enero y setiembre En años anteriores, las agroexportaciones ascendieron a US$ 2,766 millones (2013), US$ 3,521 millones (2016), US$ 3,846 millones (2017) y US$ 4,366 millones (2017), según datos de ADEX.