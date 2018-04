Agroexportaciones superan los US$ 1,000 en primeros meses tras 5 años

Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron en el primer bimestre del año US$ 1,070.97 millones, lo que significó un crecimiento de 23.9% en comparación al mismo periodo del 2017 (US$ 863.89 millones), principalmente por el crecimiento de productos como la uva, mango y arándanos.

“En los últimos cinco años, es la primera vez que superamos los US$ 1,000 millones en el primer bimestre”, dijo la gerente de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores ( ADEX ), Paula Carrión.

Agregó que los despachos agrarios tradicionales (US$ 81.644 millones) sufrieron una ligera contracción de -4.1% debido a los menores envíos de cueros y pieles enteros de bovino (-61.5%). Sin embargo, el café –que concentró el 79.9% de estos envíos- creció 10.6%.

Estos productos llegaron a 38 destinos, Alemania (US$ 14.3 millones), EE.UU. (US$ 12 millones 161 mil), Bélgica, Colombia y Reino Unido que concentraron el 61.8% del total. También destacaron Uruguay, Canadá, China, Suecia y Japón. Algunos recuperados fueron Noruega, Nueva Zelanda e Israel; y los nuevos, Finlandia, Polonia, Singapur.

Valor agregado

Los despachos agropecuarios-agroindustriales (US$ 989.32 millones) crecieron 27% respecto al igual periodo del 2017. Sus productos más destacados fueron la uva (EE.UU., Hong Kong, Países Bajos y China), mango, espárrago y arándanos. Para este último, los envíos se destinaron a EE.UU., Países Bajos, China, Tailandia y Malasia los que presentaron crecimientos de tres dígitos.

“Para garantizar el crecimiento sostenible de las agroexportaciones no solo es importante un marco jurídico estable en el tiempo (Ley de Promoción Agraria N° 27360), sino también trabajar con las autoridades del sector público y asociaciones de productores, de manera que podamos fortalecer a toda la cadena agroexportadora e incorporar productos de la sierra y la selva”, manifestó.

También se debe promover las Buenas Prácticas Agrícolas, innovar en productos, envases y embalajes, mejorar la infraestructura hídrica, vías de acceso y reducir los sobrecostos logísticos, además de identificar nuevos mercados a través de misiones empresariales y participación en ferias como Thaifex (Tailandia), SFH Food & Hotel Seoul (Corea del Sur), APAS Show (Brasil), Salón de Gourmets (España), Sial (China), entre otras.

Carrión Tello detalló que los mercados más importantes para la oferta agroindustrial fueron EE.UU. (US$ 368.84) y Países Bajos (US$ 164.77 millones) que tuvieron una participación de 53.9%. Les siguen España, Ecuador, Hong Kong, China, Corea del Sur, Reino Unido, entre otros.

El dato

Las compañías del subsector agropecuario-agroindustrial que lideraron el ranking fueron El Pedregal S.A., Vitapro S.A., Virú S.A., Camposol S.A. y Danper Trujillo S.A.C.

ADEX, en alianza estratégica con el sector público y privado, realiza actividades para mejorar la competitividad del sector como la ‘X Expoalimentaria‘, ‘Convención de Productos Naturales’, ‘Convención de Productos Sostenibles’, ‘Convención Internacional de Mercados y Tendencias’, y ‘IX Convención Internacional de Capsicum’.