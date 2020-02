Las agroexportaciones cerraron el 2019 con ventas por US$ 7,462 millones, un incremento de 6.1% en comparación con los US$ 7,033 millones registrados durante el 2018, según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Se trata de una cifra récord en la colocación de productos agrícolas en los principales mercados del mundo. La meta del sector para este año es alcanzar los US$ 8,000 millones en ventas de alimentos.

De acuerdo al reporte de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Minagri, en la canasta agroexportadora destacaron las ventas de frutas y hortalizas.

Cifras positivas

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 774 millones, y representaron el 10% del total exportado en el 2019, mientras que las no tradicionales conformaron el 90% restante (US$ 6,688 millones).

Por ejemplo, el café sin tostar fue el principal producto de exportación tradicional captando el 82%; por otro lado, destacaron las exportaciones no tradicionales de productos como uvas frescas, arándanos frescos, paltas frescas, espárragos frescos, mangos frescos, preparaciones para alimentación animal, bananas o plátanos tipo “Cavendish Valery” frescos, cacao crudo en grano y quinua; estos 10 productos concentraron el 59% del total.

Durante el año pasado resaltaron los mayores valores de exportación de: uvas frescas que alcanzaron US$ 875 millones (+7%); arándanos frescos US$ 820 millones (+48%); paltas frescas o secas US$ 752 millones (+4%); espárragos frescos US$ 400 millones (+4%); mangos frescos US$ 263 millones (+2%) y quinua US$ 136 millones (+8%), entre otros.

Los principales destinos de las exportaciones agrarias fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, Ecuador, China, Alemania, Colombia, Chile y Canadá, estos 10 países concentraron el 78% del total del valor FOB exportado.