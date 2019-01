Agroexportaciones sumaron US$ 7,030 millones en 2018, ¿qué productos tuvieron más ventas?

Las agroexportaciones peruanas cerraron el año 2018 en más de US$ 7,030 millones, informó hoy el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, quien indicó que se cumplió con la meta trazada por el gobierno para generar más divisas en este sector.

Indicó que la cifra alcanzada representa un incremento de 12.4% en comparación al año anterior, cuando se sumaron US$ 6,255 millones.

“Las paltas frescas, uvas frescas, café sin tostar, sin descafeinar; arándanos frescos, y espárragos frescos son los productos que más se vendieron al exterior, concentrando el 44% de todo lo exportado”, señaló.

Según la estadísticas del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), durante el periodo enero-diciembre de 2018, sobresalen los incrementos de las exportaciones de paltas frescas con US$ 724 millones (25%), las uvas frescas alcanzaron los US$ 718 millones (10%), el café sin descafeinar, sin tostar llegó a US$ 711 millones (1%) y los arándanos frescos sumaron US$ 590 millones (63%).

También figuran las preparaciones utilizadas para alimentación animal con US$ 236 millones (5%), mangos frescos US$ 223 millones (16%), bananas o plátanos tipo "Cavendish Valery" frescos US$ 166 millones (12%), cacao crudo en grano, entero o partido US$ 139 millones (5%) y quinua US$ 124 millones (2%).

Mostajo recordó que desde el inicio de su gestión, se ha propuesto impulsar aún más las agroexportaciones, no solo gestionando el ingreso de nuevos productos al mercado internacional sino mejorando el posicionamiento de los actuales.

En tal sentido, recordó que este año se pondrá en marcha la segunda fase del Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria que busca la erradicación de mosca de la fruta, la eliminación de las enfermedades del ganado porcino y la mejora de la inocuidad de alimentos en la producción y procesamiento primario.

Asimismo informó que en los próximos días se incorporarán a las misiones diplomáticas de Europa, China y Estados Unidos, los primeros agregados agrícolas que tendrán como misión ser el nexo para gestionar el ingreso de nuevos productos agrícolas a esos mercados.

También recordó que en el 2018 se lograron el ingreso de arándanos a Chile, cítricos a República Dominicana y Malasia, respectivamente. Y se reabrió el mercado de Indonesia para uva de mesa y el de Colombia para el arroz nacional.