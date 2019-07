Agroexportaciones sumaron US$ 2,537 millones a mayo, ¿cuáles fueron los productos más demandados?

En los primeros cinco meses del año (enero-mayo), las exportaciones agrarias sumaron US$ 2,537 millones, lo que implica un crecimiento de 1.7% en comparación a lo registrado en el mismo periodo año pasado (US$ 2,494 millones), de acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Las mayores ventas fueron de frutas y hortalizas. ¿Qué se se vendió más? Según el reporte de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Minagri, los principales productos del ranking agroexportador fueron las uvas frescas, paltas frescas o secas, mangos frescos, espárragos frescos, café sin tostar, sin descafeinar, preparaciones para alimentación animal, arándanos frescos, bananas o plátanos tipo "Cavendish Valery" frescos, mango congelado y granada.

Estos 10 productos en conjunto concentraron el 54% del total exportado a los mercados.

En los primeros cinco meses de este año, destacaron las mayores colocaciones al exterior de las uvas frescas, que alcanzaron US$ 357 millones (+19%), paltas frescas o secas US$ 280 millones (+2%), arándanos frescos US$ 84 millones (+68%), mango congelado US$ 64 millones (+3%), entre otros.



Principales destinados

El principal país de destino de las agroexportaciones en el periodo de análisis fueron los Estados Unidos, que concentró el 28% del total exportado, seguido de Holanda 16% y luego España, Ecuador, China, Inglaterra, Colombia, Chile, Alemania y Hong Kong. Estos 10 países en conjunto representaron el 74% del total exportado.

Estos los compradores 'estrellas' de los productos peruanos:

Uvas frescas

Los principales mercados de destino fueron: Estados Unidos, Hong Hong, Holanda, China, México, Tailandia, España, Canadá, Rusia, Corea, Colombia, Taiwán, Vietnam, Indonesia, Inglaterra, Arabia Saudita, Portugal, entre otros.

Paltas frescas

Los principales mercados de destino fueron: Holanda, Estados Unidos, España, Inglaterra, China, Chile, Hong Kong, Rusia, Japón, Canadá, Alemania, Costa Rica, Bélgica, Francia, Portugal, entre otros.

Mangos, frescos o secos

Los principales mercados de destino fueron: Holanda, Estados Unidos, España, Corea, Inglaterra, Francia, Canadá, Chile, Alemania, Japón, Suiza, Ecuador, Rusia, México, Bélgica, Italia, entre otros.

Espárragos, frescos o refrigerados

Los principales mercados de destino fueron: Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, España, Brasil, Australia, Bélgica, Alemania, Japón, Francia, Chile, Colombia, Hong Kong, Corea, México, Irlanda, Italia, Sudáfrica, Taiwán, entre otros.

Café sin tostar, sin descafeinar

Los principales mercados de destino fueron: Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia, Inglaterra, Suecia, Japón, Francia, Corea, Italia, Australia, República Dominicana, Holanda, España, Nueva Zelanda, Noruega, entre otros.

Arándanos frescos

Los principales mercados de destino fueron: Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, China, Canadá, Hong Kong, Brasil, España, Tailandia, Costa Rica, Alemania, Malasia, Bélgica, entre otros.

Preparaciones para alimentación animal

Los principales mercados de destino fueron: Ecuador, México, Honduras, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Colombia, El Salvador, Italia y Cuba.

Bananas tipo "Cavendish Valery" frescos

Los principales mercados de destino fueron: Holanda, Estados Unidos, Panamá, Bélgica, Alemania, Corea, Japón, Inglaterra, Finlandia, Italia, Suecia, Canadá, Chile, Portugal, España y Aruba.

Mango congelado

Los principales mercados de destino fueron: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Japón, Holanda, Alemania, Polonia, Corea, Chile, Inglaterra, Suecia, Australia, Noruega, España, México, Israel, Francia, Croacia, Nueva Zelanda, entre otros.