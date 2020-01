La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) señaló que durante 2019 las exportaciones no tradicionales han tenido un mejor desempeño que las tradicionales, sin embargo, las agroexportaciones no tradicionales han registrado una desaceleración.

En su último informe, indica que las agroexportaciones sumaron un total de US$ 5,566 millones, lo que significó un incremento del 6.7% con respecto al periodo enero-noviembre del año anterior.

Sn embargo, el crecimiento alcanzado en 2019 estuvo por debajo del registrado para el mismo periodo de 2018 (16.4%).

Explica a pesar del dinamismo de las exportaciones no tradicionales se mantiene en terreno positivo, llama la atención la desaceleración registrada este año.

“Los envíos no tradicionales son fuente de crecimiento económico debido a que incorporan un mayor valor agregado y generan empleo. Desde ComexPerú hacemos hincapié en que el Ejecutivo debe generar las condiciones necesarias para que el ritmo de nuestras agroexportaciones no se detenga. Así, a la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria , vendría bien sumarle la ejecución de los grandes proyectos de irrigación paralizados, los cuales ampliarían la frontera agrícola exportable en 200,000 hectáreas”, dijo.

EE.UU, principal destino

El gremio precisó que el principal destino para las agroexportaciones no tradicionales fue EE.UU., que pasó de US$ 1,598 millones en 2018 a US$ 1,914 millones para el mismo periodo de 2019, lo que significó un incremento del 19.8% y concentró un 34.4% del total.

En el segundo puesto se ubicó Países Bajos, con US$ 931 millones, un 16.7% del total y un 2% menos con respecto al periodo anterior. A dichos mercados les siguieron España (US$ 363 millones; 6.5%; -3.1%), Reino Unido (US$ 289 millones; 5.2%; -1.9%) y Ecuador (US$ 266 millones; 4.8%; +1.3%).

En lo que respecta a los principales productos del sector, la palta lideró el ranking al registrar envíos por US$ 747 millones, lo que significó un 13.4% del total, con un crecimiento del 3.3%.

El principal destino de este producto fue Países Bajos, cuyos envíos sumaron US$ 246 millones entre enero y noviembre del año pasado, un 33% del total de paltas exportadas y registró una caída del 7.4% respecto del mismo periodo de 2018.

Los destinos que le siguieron fueron EE.UU. (US$ 232 millones; 31%; +31.6%), España (US$ 114 millones; 15.2%; +3.5%), Reino Unido (US$ 59 millones; 7.9%; -10.1%) y Chile (US$ 27 millones; 3.6%; -23.7%).

El segundo producto de la canasta agroexportadora fueron los arándanos, con US$ 734 millones, un 13.2% del total y un 54.1% más con respecto al mismo periodo de 2018.

El principal destino de este producto fue EE.UU., cuyos envíos sumaron US$ 409 millones en el periodo de enero-noviembre de 2019, lo que representó un 55.8% del total de arándanos exportados y un 69.9% más respecto del periodo de 2018. Le siguieron Países Bajos (US$ 162 millones; 22%; +47.2%), China (US$ 67 millones; 9.1%; +126.4%), Reino Unido (US$ 59 millones; 8%; +26.2%) y Hong Kong (US$ 17 millones; 2.3%; +52.9%).

Las uvas se ubicaron en tercera posición, con US$ 600 millones, un 10.8% del total y un 11.3% más con respecto al periodo anterior. El principal destino de este producto fue EE.UU., cuyos envíos sumaron US$ 227 millones en el periodo de análisis del año, lo que representó un 37.9% del total de uvas exportadas y un 30% más respecto de 2018.

A dicho mercado le siguen Países Bajos (US$ 89 millones; 14.8%; -15.8%), Hong Kong (US$ 56 millones; 9.4%; +5.5%), Reino Unido (US$ 41 millones; 6.8%; -9.6%) y China (US$ 36 millones; 6%; +34.4%).