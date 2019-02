Agroexportaciones peruanas baten récord durante el 2018

A diciembre 2018, el sector agroexportador peruano registró un crecimiento de 12%, equivalente a US$ 6,647 millones; superando de esta manera las proyecciones realizadas para el año y el monto total registrado durante el 2017, así lo informó la Asociación de Gremios Agroexportadores (AGAP).

El crecimiento se debió principalmente a los mayores envíos de frutas y hortalizas frescas que llegaron a un total de US$ 3,246 millones, un crecimiento de 17% , comparado con el año anterior.

Asimismo, Europa es el principal continente de destino con una participación de 44%, superando a Norteamérica debido al incremento de las exportaciones en los diferentes países europeos (Países Bajos, Reino Unido y España).

"En cuanto a las frutas frescas, la uva fue la protagonista del año, ya que registró un crecimiento de 13% comparado al año anterior, pasando de US$ 652 millones a US$ 739 millones; seguido por la palta que también tuvo una importante participación con US$ 724 millones (+25%)", detallan.

Detrás de estos productos se tiene el arándano con US$ 527 millones (+46%), el mango con US$ 254 millones (+33%), los cítricos con US$ 203 millones (+7%), el banano orgánico con US$ 164 millones (+10%), la granada con US$ 67 millones (+16%) y las nueces del Brasil con US$ 64 millones (+37%).

También tuvieron un destacado incremento en sus exportaciones productos como los higos (+198%), granadillas (+165%), dátiles (+103%), fresas (+70%) y finalmente las sandías (+48%).

- Principales productos y mercados

Los principales países de destino de las frutas frescas fueron: Estados Unidos con US$ 932 millones, seguido por Países Bajos con US$ 733 millones, Reino Unido con US$ 227 millones, España con US$ 172, China con US$ 113 millones, Hong Kong US$ 107 millones, Corea del Sur con US$ 91 millones, Canadá con US$ 56 millones, Chile con US$ 49 millones y Rusia con US$ 39 millones.

En el subsector hortalizas frescas, el espárrago continuó siendo el producto más exportado con US$ 369 millones, seguido las cebollas con US$ 71 millones, las arvejas con US$ 23 millones, los ajos con US$ 13 millones y finalmente los capsicums y calabazas ambos con US$ 2 millones cada uno.

Mientras que, l as hortalizas frescas tuvieron también a Estados Unidos como principal país de destino con US$ 282 millones, seguido por Reino Unido con US$ 50 millones, Países Bajos con US$ 45 millones, España con US$ 41 millones, Colombia y México con US$ 8 millones, Ecuador con US$ 7 millones, Chile con US$ 6 millones, Brasil con US$ 5 millones y Australia con US$ 4 millones.

- Café y cacao



La exportación de café en grano registró envíos por US$ 627 millones, mientras que el cacao exportó US$ 254 millones, +11% respecto al año anterior.